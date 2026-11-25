Presso l’Aula Magna “Gianluca Spina” della Caserma Pepe-Bettoja, il Comando Militare Esercito “Calabria”, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti regionale, ha organizzato il meeting “Comunicazione e Intelligenza Artificiale. Una spinta innovativa, sfide e prospettive per l’informazione e la sicurezza”.

L’evento ha rappresentato un’iniziativa di culturale e istituzionale, che ha posto al centro del dibattito una delle trasformazioni più profonde del nostro tempo, con una riflessione multidisciplinare sulle competenze e sulle responsabilità necessarie per governare consapevolmente l’innovazione tecnologica, coinvolgendo autorevoli esponenti del mondo accademico, militare e giornalistico.

Al meeting sono intervenuti qualificati relatori provenienti dai tre atenei calabresi e dal mondo della ricerca e della Difesa: Gianluigi Greco, Rettore dell’Università della Calabria, Fabio Primerano, Direttore tecnico-scientifico dell’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Tenente Colonnello Saverio Rametta, del 28° Reggimento Comunicazioni Operative “Pavia”, Donata Chiricò e Pietro Hiram Guzzi, dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, e Carlo Morabito, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Articolato in due sessioni tematiche e una tavola rotonda conclusiva, il convegno ha approfondito lo stato dell’arte dell’intelligenza artificiale in Italia, la sua evoluzione, il suo impatto sulla società e nel dominio cognitivo, le nuove frontiere della comunicazione istituzionale e digitale, l’utilizzo dell’IA generativa nel settore dell’informazione, le implicazioni etiche e il fenomeno della disinformazione.

La partecipazione degli atenei calabresi, anche attraverso collegamenti in videoconferenza, ha ulteriormente rafforzato la dimensione regionale dell’iniziativa, creando un significativo spazio di condivisione tra istituzioni, università e professionisti.

L’evento, accreditato dall’Ordine dei Giornalisti per il riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di effettiva partecipazione e con il riconoscimento di cinque crediti ECM per gli operatori sanitari, ha confermato anche il valore della formazione continua quale strumento necessario per affrontare le trasformazioni e le sfide future.