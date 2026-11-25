Un patto tra istituzioni e piccole imprese per ripopolare il cuore della città e offrire un futuro lavorativo alle nuove generazioni. È questo il messaggio centrale dell’intervento del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che ha preso parte al Teatro Politeama all’assemblea pubblica organizzata per celebrare i quarant’anni dalla costituzione di Confartigianato Imprese Calabria.

Nel rivolgere il saluto della città ai vertici associativi – tra cui i presidenti Ascioti e Granelli – e alla platea di imprenditori, il primo cittadino ha ricordato come la storia dell’organizzazione sia nata proprio nel capoluogo quattro decenni fa. Fiorita ha sottolineato il valore della rappresentanza per realtà aziendali spesso composte da pochi addetti, evidenziando i frutti della collaborazione già avviata con l’amministrazione, a partire dalla rassegna Raccontarti , giunta alla quinta edizione.

“Quando ascoltiamo gli artigiani – ha spiegato il sindaco – scopriamo quante decisioni ci siano dentro un oggetto che a prima vista può sembrare semplice”. Un patrimonio di saperi tramandati nel tempo che affonda le radici nella storica tradizione della seta catanzarese e che oggi può dialogare con il design e l’innovazione, diventando attrattivo per chi vuole fare impresa.

Il discorso si è poi spostato sul tema della rigenerazione urbana. Per l’amministrazione comunale, la riapertura delle attività artigianali rappresenta un presidio sociale ed economico indispensabile. “Quando una bottega apre, cambia qualcosa nella vita di una strada – ha affermato Fiorita – c’è una ragione in più per percorrerla, c’è una vetrina accesa nelle ore in cui le persone tornano a casa”.

Per favorire questo processo, il Comune intende affrontare insieme all’associazione di categoria i problemi concreti che frenano gli investimenti nel centro storico: la difficoltà nel reperire locali idonei, l’accessibilità per lavoratori e clienti e gli ostacoli burocratici legati all’adeguamento degli spazi.

Richiamando il titolo dell’assemblea, Il futuro nelle mani , il primo cittadino ha infine posto l’accento sulla formazione e sull’apprendistato, descrivendo il gesto simbolico del maestro che affida per la prima volta uno strumento a chi sta imparando. “Il nostro compito, come istituzioni – ha concluso Fiorita – è fare in modo che a quel passaggio seguano occasioni di lavoro e la possibilità di costruire un’impresa”, rinnovando l’augurio di buon lavoro all’associazione per i traguardi futuri.