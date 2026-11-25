In occasione dell’accensione delle luminarie e delle iniziative natalizie previste nel centro storico per venerdì 27 novembre 2026, il Comando della Polizia Locale ha emanato due distinte ordinanze (la n. 649 del 24 novembre e la n. 656 del 25 novembre 2026) per disciplinare la circolazione e la sosta veicolare nell’area interessata dagli eventi.
Di seguito il riepilogo dettagliato delle disposizioni in vigore per la giornata di venerdì:
Divieti di sosta con zona rimozione
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Dalle ore 08:00 alle ore 21:00 (Ordinanza n. 656):
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Piazza Basilica Immacolata: sul margine destro dalla Basilica Immacolata, perimetralmente all’immobile dell’istituto bancario compreso fino all’ingresso della ZTL Immacolata.
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Piazza Grimaldi: nell’area di parcheggio retrostante i cassonetti.
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Dalle ore 16:30 alle ore 21:00 (Ordinanza n. 649):Corso Mazzini: su ambo i lati nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi (San Giovanni) e Piazza B. Grimaldi (inclusa).
Istituzione Area Pedonale e deviazioni al traffico (Ordinanza n. 649)
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Dalle ore 17:00 alle ore 18:30: istituzione dell’Area Pedonale nel tratto di Corso Mazzini compreso tra Piazza Basilica Immacolata e Piazza B. Grimaldi, e nel tratto di Salita Via Jannoni compreso tra i Giardini N. Green e Via Menniti Ippolito.
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Deviazioni: il traffico veicolare proveniente da Corso Mazzini sarà deviato su Via Spasari; quello proveniente da Via Jannoni sarà deviato su Piazza Serravalle / Via Gironda Veraldi.
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Dalle ore 17:45 alle ore 21:00: estensione dell’Area Pedonale all’intero tratto di Corso Mazzini compreso tra Piazza G. Garibaldi (San Giovanni) e Piazza B. Grimaldi.