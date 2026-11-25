In occasione dell’accensione delle luminarie e delle iniziative natalizie previste nel centro storico per venerdì 27 novembre 2026, il Comando della Polizia Locale ha emanato due distinte ordinanze (la n. 649 del 24 novembre e la n. 656 del 25 novembre 2026) per disciplinare la circolazione e la sosta veicolare nell’area interessata dagli eventi.

Di seguito il riepilogo dettagliato delle disposizioni in vigore per la giornata di venerdì:

Divieti di sosta con zona rimozione

Dalle ore 08:00 alle ore 21:00 (Ordinanza n. 656):

Piazza Basilica Immacolata: sul margine destro dalla Basilica Immacolata, perimetralmente all’immobile dell’istituto bancario compreso fino all’ingresso della ZTL Immacolata.

Piazza Grimaldi: nell’area di parcheggio retrostante i cassonetti.

Dalle ore 16:30 alle ore 21:00 (Ordinanza n. 649): Corso Mazzini: su ambo i lati nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi (San Giovanni) e Piazza B. Grimaldi (inclusa).

Istituzione Area Pedonale e deviazioni al traffico (Ordinanza n. 649)