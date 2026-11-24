In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, il Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio promuove un’iniziativa di sensibilizzazione volta a coinvolgere l’intera comunità nella lotta contro ogni forma di violenza di genere.

Per l’occasione, lungo le vie del paese saranno installati alcuni ombrelli rossi, simbolo di rispetto, memoria e impegno. Un gesto dal forte valore simbolico, finalizzato a richiamare l’attenzione su un fenomeno che rappresenta ancora oggi una grave emergenza sociale e culturale.

L’iniziativa proseguirà mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 18:00, con un flash mob che prenderà il via da Piazza Martin Luther King, quale momento di partecipazione collettiva, riflessione e condivisione.

L’obiettivo è quello di promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla parità, sulla libertà e sulla dignità della persona, sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza di contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e sopraffazione.

La lotta contro la violenza sulle donne non può esaurirsi in una singola giornata commemorativa, ma deve rappresentare un impegno quotidiano, condiviso dalle istituzioni e dall’intera società civile.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza, donne e uomini, a prendere parte all’iniziativa, affinché la partecipazione collettiva possa rappresentare un segnale forte e inequivocabile contro ogni forma di violenza.

Un momento per ricordare le vittime, rompere il silenzio e ribadire, insieme, che nessuna forma di violenza può essere accettata o giustificata.