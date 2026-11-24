La Corte d’assise di Catanzaro ha inflitto una pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione a Pasquale Colelli, 30 anni, che ha ammesso le proprie responsabilità nell’omicidio di Emiliano Torcasio, 52 anni. L’uomo era stato ucciso con una coltellata alla gola nella notte del 23 ottobre 2025, in località Ginepri, a Lamezia Terme, al culmine di un confronto tra i due.

La sentenza arriva al termine del procedimento relativo al delitto, per il quale Colelli si era costituito poche ore dopo i fatti. La mattina del 24 ottobre 2025, infatti, il trentenne si era presentato spontaneamente ai carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme, confessando l’omicidio e fornendo la propria ricostruzione di quanto accaduto.

Davanti ai militari aveva spiegato di aver reagito dopo anni di presunti abusi e pressioni psicologiche, sostenendo di essere arrivato a un punto di esasperazione. Aveva inoltre raccontato di aver recuperato il coltello dal cruscotto dell’automobile di Torcasio, per poi disfarsene gettandolo in mare. Dopo essersi allontanato dal luogo dell’aggressione, sarebbe riuscito a rientrare a casa grazie all’intervento di un familiare, prima di decidere di presentarsi alle forze dell’ordine.

Nel corso della requisitoria, i pubblici ministeri della Procura di Lamezia Terme avevano sollecitato una condanna a 10 anni, 2 mesi e 10 giorni di reclusione. La Corte ha invece determinato la pena in 13 anni e 4 mesi, accogliendo le richieste condivise da accusa e difesa, rappresentata dall’avvocato Domenico Villella, sul riconoscimento delle circostanze attenuanti.

In particolare, è stata esclusa l’aggravante dei futili motivi e sono state riconosciute le attenuanti generiche. Elementi che hanno inciso sulla valutazione giudiziaria del fatto e sulla determinazione della pena.