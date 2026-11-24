In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sabato 28 novembre alle ore 15:00 presso la sede di Avis Provinciale Catanzaro, si terrà l’evento “Non rosso di lividi, ma rosso di VITA”. Il titolo scelto richiama il colore rosso, simbolo di questa ricorrenza, che riporta alla mente le panchine in memoria delle donne vittime di femminicidio, uccise dai loro compagni, mariti, padri, fratelli, amici, e molto spesso tradite anche dall’indifferenza collettiva. Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di restituire a questo colore il suo significato più bello: il colore della vita che, attraverso la donazione di sangue, si dona agli altri.

Nel corso dell’incontro, interverranno alcuni esponenti dell’associazione “Per Te” di Lamezia Terme che, guideranno un workshop interattivo dal titolo “Oltre il visibile” per aiutare a riconoscere la violenza anche quando non alza la voce o si nasconde dietro parole o gesti apparentemente gentili e innocui.

L’obiettivo dell’incontro è quello di promuovere e diffondere una cultura basata sul rispetto, fornendo, attraverso l’esperienza e la testimonianza dell’associazione, gli strumenti concreti per riconoscere, prevenire e contrastare la violenza di genere.