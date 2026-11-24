Dimenticate le frasi fatte e le etichette di circostanza: domenica 22 novembre, il Teatro Politeama di Catanzaro si è trasformato in un laboratorio vivo di bellezza, talento e condivisione. Giunto alla sua terza edizione, il Festival delle Diversabilità, promosso dall’associazione Afrodite, ha dimostrato che la vera integrazione non nasce nei convegni ma negli sguardi che si incrociano, nei passi di danza e nelle opportunità concrete costruite giorno dopo giorno.

Una serata magica ed emozionante quella condotta da Annarita Palaia, presidente dell’associazione, affiancata dalla direzione artistica di Mimmo Macario e dalla preziosa sinergia operativa di Roberta Critelli, Antonella Palaia ed Eugenia Ferragina.

“Vedere il Politeama così gremito e partecipe è l’emozione più grande che potessimo provare – ha commentato Palaia – Questo progetto prende vita dalla volontà di scardinare i pregiudizi partendo dalla forza espressiva e dall’unicità di ciascuno. Il nostro obiettivo non è creare una semplice vetrina ma innescare un cambiamento culturale profondo, offrendo ai nostri ragazzi spazi autentici di dignità, crescita e futuro.”

A illuminare la scena come ospite d’onore è stata Simona Atzori, tornata nel capoluogo calabrese a dieci anni di distanza dall’ultima volta. L’artista ha stregato la sala dando vita a un intenso passo a due insieme a Salvatore Perdichizzi (danzatore del Teatro alla Scala di Milano) e realizzando un’opera pittorica dal vivo.

Atzori ha subito ribaltato il luogo comune che dipinge la disabilità come qualcosa di eccezionale: “In realtà non c’è nulla di straordinario, se non l’occhio di chi vuole vedere qualcosa di diverso. Sul palco c’è arte, portata ciascuno a modo proprio”. Ripercorrendo le sue radici — “Ho avuto dei genitori che mi hanno accolta, la mia fisicità non è una mancanza” — ha poi inviato un messaggio potente alle nuove generazioni, spesso intrappolate nella paura di sentirsi inadeguate: “Il corpo non è qualcosa da dover raggiungere, ma da comprendere e abitare, ognuno il suo. La cosa che conta non è ciò che manca, ma ciò che fai con quello che hai: il cambiamento non è a parole, ma è agire».

Un respiro internazionale ha poi attraversato il teatro grazie a Juraj Černík, direttore artistico del progetto Stružielka di Čadca (Slovacchia), arrivato a Catanzaro per rinnovare il gemellaggio siglato la scorsa estate. Sotto i riflettori hanno brillato i giovani Teresa (Repubblica Ceca) e Patrik (Slovacchia), protagonisti di un entusiasmante duetto vocale con il Coro Arcobaleno dell’Istituto Comprensivo Casalinuovo, diretto da Ilenia Giampà, sulle note del brano slovacco “Acqua Viva”, adattato in italiano per la serata.

Il palinsesto della serata ha intrecciato spettacolo puro ed esperienze di cittadinanza attiva. Applausi a scena aperta hanno accompagnato le coreografie della scuola di danza di Jole Zampina e la passerella dei ragazzi di Modelli si Nasce, che hanno sfilato con grinta ed eleganza, insieme alle creazioni di Michele Affidato e, poi, gli abiti da sogno di Azzurra Di Lorenzo. Grande coinvolgimento in sala anche per la proiezione de “La Principessa Bionica”, nata dalle illustrazioni di Luca Talarico e dai testi di Maila Ricca, seguita dal racconto diretto e toccante di Manuel e Daniel Sirianni.

Riflettori accesi, inoltre, sull’iniziativa “Lavorando Includendo”, il percorso che apre le porte del mondo professionale a tanti giovani speciali. Durante l’incontro è stato raccontato il successo dell’estate appena trascorsa che ha visto numerosi stabilimenti balneari della costa ionica accogliere i ragazzi per un’esperienza lavorativa edificante, un tema approfondito dagli interventi del consigliere regionale Ernesto Francesco Alecci e del garante regionale per le persone con disabilità, Ernesto Siclari, insieme al direttore della Fondazione Politeama, Settimio Pisano.

Un momento speciale è stato dedicato agli studenti del territorio, chiamati a mettersi in gioco nel concorso scolastico dedicato ai progetti e alle opere sul tema dell’inclusività. Sul primo gradino del podio è salito l’IC “Vittorio De Seta” di Sellia Marina – Soveria Simeri, che si è aggiudicato un’esperienza immersiva presso il Museo Mabos – Hotel Granaro. Al secondo posto si è classificato l’IC “Vittorio De Seta” – Plesso Pistoia (Classe 3ª B), vincitore di un buono per l’acquisto di materiale di cancelleria, mentre il terzo riconoscimento è andato all’IC “Sabatini – Borgia” – Plesso di Caraffa (Classe 2ª A), premiato con un’esperienza speciale insieme al Catanzaro Calcio.

A portare il saluto e la vicinanza della comunità ecclesiale, nel segno di un’accoglienza che diventi abitudine quotidiana, sono intervenuti l’Arcivescovo Mons. Claudio Maniago e don Ferdinando Fodaro per l’Ufficio Catechistico.

Il successo dell’appuntamento è frutto di un lavoro corale sostenuto dai partner istituzionali — Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace, Ufficio Catechistico Diocesano e Presidenza del Consiglio Regionale (Ufficio del Garante per le persone con disabilità) — insieme al contributo determinante dei main sponsor (Fondazione Banca Montepaone, DNA Logistica, FBI Communication) e degli sponsor (Park Hotel Le Dune, Concessionaria AutoC, New Tel Srl, Magna Grecia Sport Village, Gioielleria Megna, Rima Srl, Braceria Irish Pub, Mabos – Museo d’Arte del Bosco della Sila, Lions Club Catanzaro Rupe Ventosa).

La serata è stata accompagnata dagli interpreti dell’Ente Nazionale Sordi Calabria.

Una grande energia collettiva, quella sprigionata, dalla quale nasce la sfida per il domani: trasformare la magia di una singola serata in una pratica costante, capace di abbattere ogni barriera nella vita di tutti i giorni.