Giovedì 26 novembre, alle ore 11:00, alla presenza del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova Fattoria Sociale “Fabula”, Via Spanò Bolani 12 (Quartiere Sant’Elia). L’evento segna l’avvio operativo di un progetto sperimentale di 52 mesi rivolto a 20 giovani maggiorenni con disabilità (in particolare nello spettro autistico e con trisomia 21) e alle loro famiglie, con l’obiettivo di favorirne l’autonomia e l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il progetto e le strutture

Sostenuta dalla Fondazione CDP, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, la Fattoria Sociale è stata riqualificata secondo i principi della permacultura per superare l’approccio puramente sanitario alla disabilità, puntando su terapie in natura e formazione produttiva. La struttura dispone di spazi accessibili per ortoterapia, onoterapia con asinelli, un biolago per idroterapia, apiari del benessere e un laboratorio multifunzione con minicaseificio e attrezzature per l’apicoltura.

Un nuovo modello di welfare e il meccanismo “Pay for Result”

L’iniziativa — che integra una Rete di Fattorie Sociali, un Centro Servizi a Catanzaro e un Ecosistema Digitale — introduce una svolta nella gestione della spesa pubblica grazie all’approccio “pay for result” (pagamento in base ai risultati). In questa logica, il Comune di Catanzaro non finanzia più soltanto l’erogazione standard del servizio, ma riconosce, nei limiti della spesa corrente socio-assistenziale, una quota base per le attività di inclusione e una quota premiale legata all’impatto sociale effettivamente generato sui ragazzi, misurato e validato da un ente valutatore terzo.