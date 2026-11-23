La Sezione Provinciale di Catanzaro dell’A.N.S.M.I. – Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana “Ten. Gen. Me. Rodolfo Stornelli” promuove l’incontro pubblico dal titolo “Oltre l’Uniforme. Il ruolo del servizio militare di leva nella prevenzione e nelle evoluzioni future” , in programma giovedì 26 novembre 2026 alle ore 17.00 presso la Sala Conferenze del MUSMI, all’interno del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro.

L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire un momento di riflessione e approfondimento su un tema che ha segnato intere generazioni di italiani e che continua a mantenere una significativa attualità per i suoi risvolti sociali, educativi e preventivi. Il servizio militare di leva, infatti, non rappresenta soltanto una pagina della storia nazionale, ma costituisce anche un patrimonio di esperienze, valori e competenze che hanno contribuito alla formazione civica di milioni di cittadini.

Nel corso dell’incontro saranno analizzati il ruolo svolto dalla leva militare nella promozione della cultura della prevenzione, della disciplina, della solidarietà e del senso di appartenenza alla comunità nazionale, soffermandosi inoltre sulle possibili evoluzioni future di tali funzioni alla luce dei profondi cambiamenti che interessano la società contemporanea.

Dopo i saluti istituzionali, l’introduzione sarà affidata al I” Capitano Medico di complemento in congedo Giovanni Petracca, Presidente della Sezione Provinciale A.N.S.M.I. di Catanzaro, che aprirà i lavori fornendo il quadro di riferimento dell’iniziativa. Seguiranno gli interventi del Brigadiere Generale Vincenzo Barretta, Consigliere Nazionale A.N.S.M.I., e del Colonnello Andrea Galiano, psicologo e socio della sezione catanzarese dell’Associazione, i quali offriranno differenti prospettive di analisi sul tema, arricchendo il dibattito con contributi di carattere storico, sociale e scientifico.

Particolare rilievo sarà attribuito al confronto con il pubblico attraverso un momento dedicato all’interazione con la sala, nella convinzione che la memoria delle esperienze vissute e il dialogo intergenerazionale rappresentino strumenti preziosi per comprendere il presente e immaginare il futuro.

L’evento si inserisce nel più ampio impegno dell’A.N.S.M.I. volto alla valorizzazione della cultura sanitaria, della memoria storica e dei valori che caratterizzano il servizio al Paese. Un’occasione significativa per riaffermare il contributo che la Sanità Militare e le istituzioni ad essa legate hanno offerto e continuano ad offrire alla crescita civile della comunità nazionale, andando, appunto, “oltre l’uniforme”, per riscoprire la dimensione umana, educativa e sociale di un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nella storia italiana.