Si è concluso all’Università Magna Græcia l’undicesimo Congresso nazionale della Società Italiana delle Scienze Infermieristiche (SISI). Un appuntamento senza precedenti: per la prima volta la società scientifica ha tenuto il suo congresso in Calabria e, per la prima volta, il direttivo nazionale ha partecipato al completo a un evento di questo tipo. La giornata ha riportato Catanzaro al centro del dibattito sul futuro della professione e ha consegnato alla regione Calabria un riconoscimento di rilievo: quello per la qualità della formazione infermieristica, di cui il Corso di laurea in Infermieristica dell’UMG è espressione storica. A sottolinearlo è stata la presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, dott.ssa Barbara Mangiacavalli, alla guida di oltre 460.000 infermieri italiani. Con lei il vicepresidente dottor Carmelo Gagliano, il tesoriere dott. Stefano Moscato, la segretaria dott ssa Simona Milani e i consiglieri Antonino Amato, Saverio Andreula, Gianluca Chelo, Luciano Clarizia, Nicola Draoli, Pietro Giurdanella, Beatrice Mazzoleni, Luigi Pais dei Mori, Teresa Rea e Nicola Volpi, che hanno evidenziato i livelli elevati raggiunti dalla formazione calabrese secondo le recenti evidenze nazionali. Un risultato che porta la firma del Corso di laurea in Infermieristica dell’UMG, presieduto dalla professoressa Patrizia Doldo, guida e punto di riferimento del corso, coadiuvata dal professor Silvio Simeone, vicepresidente e coordinatore delle attività professionalizzanti, e da tutte le figure che rendono possibile quanto svolto finora e programmato per il futuro. Un corso storico, in costante evoluzione, che ha formato professionisti validi, impegnati in tutta la regione, in Italia e oltre i confini nazionali. Dal palco del congresso sono giunti attestati di stima per la qualità del Corso UMG dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dalla professoressa Roberta Siliquini, rappresentante del Consiglio universitario nazionale per i professori di prima fascia dell’area 06, e dal professor Roberto Di Lenarda, presidente della Conferenza permanente dei collegi di area medica e rettore emerito dell’Università di Trieste. Si sono uniti il professor Silvio Brusaferro, presidente del collegio nazionale MEDS-24/B, il professor Paolo Chiodini, presidente del collegio nazionale MEDS-24/A, e la dott. ssa Simona Carbone, direttore generale dell’AOU Renato Dulbecco. Presenti all’evento Sisi i vertici dell’Ateneo: il magnifico rettore Giovanni Cuda, il presidente del Senato accademico Daniele Torella, il direttore del Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica Giuseppe Chiarella e il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Luca Gallelli. Il corso in infermieristica dell’UMG, si distingue oggi per un piano di studi aggiornato, con simulazione clinica, realtà virtuale e per un percorso pratico fondato su un contratto di apprendimento condiviso, coinvolgente e stimolante declinato per ogni singolo studente. Sul piano scientifico, la presidente della SISI Rosaria Alvaro, ordinaria e prorettrice dell’Università di Roma Tor Vergata, ha illustrato lo stato di avanzamento del settore in ambito accademico nazionale. Sulle nuove lauree magistrali a indirizzo clinico sono intervenuti la professoressa Alvisa Palese, presidente della Conferenza permanente dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, e il prof. Alberto Dal Molin, ordinario all’Università del Piemonte Orientale. Mauro Filippi, direttore generale dell’AULSS 5 della Regione Veneto, è intervenuto per indicare la possibile ricaduta sul sistema sanitario nazionale. A conclusione dei lavori, si sono tenute le votazioni per il rinnovo dei direttivi della società scientifica. Nel direttivo nazionale è stato riconfermato il prof. Silvio Simeone; nel direttivo nazionale dei professori a contratto è stata eletta, per la prima volta, la dottoressa Caterina Mercuri dell’UMG.