«L’approvazione da parte della Giunta Comunale del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione del nuovo edificio scolastico e della palestra del plesso Don Milani, in viale degli Angioini, a servizio dell’Istituto Comprensivo “CZ Sala – S. Maria – Milani – Preti” rappresenta un traguardo fondamentale per l’intero comparto dell’edilizia scolastica cittadina e per il futuro dei nostri ragazzi».

Così l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catanzaro, Salvatore Bullotta, esprime profonda soddisfazione per la delibera approvata dall’esecutivo su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, Pasquale Squillace. L’intervento, che prevede un quadro tecnico-economico complessivo di 2.500.000 euro, consentirà di dotare la scuola secondaria di primo grado di spazi moderni, sicuri e inclusivi nell’area dismessa dell’ex Italcementi, nella zona di Sala – Campagnella.

«Si tratta di un progetto dal duplice valore – prosegue l’assessore Bullotta –. Da un lato diamo una risposta concreta e strutturale alle esigenze della comunità educante dell’I.C. “CZ Sala – S. Maria – Milani – Preti”, garantendo a studenti, docenti e famiglie una sede all’avanguardia, completa di palestra, capace di favorire una didattica innovativa e una crescita civica e sportiva completa, come più volte convenuto con la Dirigente scolastica, Cinzia Emanuela De Luca. Dall’altro, restituiamo alla città un’area industriale dismessa, trasformandola in un polo attrattivo della conoscenza e della socialità, perfettamente integrato con i nuovi collegamenti della metropolitana di superficie e della vicina pista ciclabile».