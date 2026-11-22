Nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) per la scuola 2014/2020 – che prevede, tra l’altro, percorsi di orientamento rivolti alle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado – lo scorso 18 novembre si è tenuto un incontro formativo presso la sede dell’AVIS Comunale di Lamezia Terme.

All’iniziativa ha partecipato un nutrito gruppo di studenti del Liceo Classico “Fiorentino” dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Campanella”, diretto dalla Dott.ssa Susanna Mustari, accompagnati dalle docenti tutor Anna Maria Perna e Maria Stella Porcelli.

Ad accogliere le diverse classi presso la sede dell’AVIS sono stati la Presidente Esterina Scalise, la Segretaria associativa Anna Spalliera e i volontari del Servizio Civile Universale Michela Donia e Pietro Gattuso.

Durante l’incontro, i dirigenti hanno illustrato ai ragazzi la missione dell’associazione, ripercorrendone le origini, la nascita e l’evoluzione giuridica. Particolare attenzione è stata dedicata allo spirito di solidarietà che anima i donatori e al valore concreto della donazione di sangue e di plasma nell’aiutare chi ha bisogno.

Sul piano sanitario è intervenuta la Dott.ssa Donatella Scalise, dirigente sanitario dell’AVIS lametina, che ha spiegato il percorso del sangue, le buone prassi per diventare donatori e l’importanza del gesto, ricordando che il sangue non è riproducibile in laboratorio e può solo essere donato. Gli studenti hanno seguito con grande partecipazione e interesse e hanno rivolto numerose domande sia ai dirigenti associativi che al medico.

Di grande impatto sono state le testimonianze dei due giovani volontari del Servizio Civile Universale di Avis che, rivolgendosi agli studenti con un linguaggio diretto, spontaneo e vicino alla loro sensibilità, hanno saputo catturare fin da subito l’attenzione della platea.

Attraverso il racconto sincero della propria esperienza associativa, i due ragazzi hanno ripercorso le tappe principali del loro cammino: dalle motivazioni iniziali che li hanno spinti a mettersi in gioco, fino alle fasi di selezione per entrare a far parte delle fila del Servizio Civile.

Con grande autenticità hanno condiviso non solo l’impegno quotidiano e le competenze acquisite sul campo, ma soprattutto le emozioni, il senso di appartenenza e la gratificazione umana che derivano dal sentirsi parte attiva della “grande famiglia avisina”.

Infine, sottolineando il valore formativo e civico di questo percorso, hanno lanciato un appello diretto ai presenti, invitandoli a cogliere questa opportunità e a candidarsi ai prossimi bandi del Servizio Civile, per trasformare la propria energia e il proprio tempo in un gesto concreto di solidarietà e crescita personale.

Al termine di questa coinvolgente esperienza, gli studenti e i docenti presenti hanno espresso un sincero ringraziamento ai volontari dell’AVIS per la disponibilità, la passione e la chiarezza dimostrate durante l’incontro. L’entusiasmo suscitato dalle tematiche affrontate è stato tale da spingere la scuola a chiedere di poter ripetere l’iniziativa in futuro, con l’obiettivo di continuare a sensibilizzare e coinvolgere attivamente i giovani su un tema così importante come la donazione e la solidarietà.