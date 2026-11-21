L’Amministrazione Comunale sta portando avanti il progetto CALMES (Catanzaro Logistica Merci Sostenibile), finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del bando City Logistics, con l’obiettivo di riorganizzare la distribuzione urbana, ridurre il traffico e l’inquinamento e introdurre ZTL Merci regolamentate.

Le nuove aree prevedono il controllo degli accessi esclusivamente per gli autocarri adibiti alle operazioni di carico e scarico. In questi giorni sono in corso le attività di installazione delle telecamere per il monitoraggio elettronico degli ingressi nei cinque varchi individuati:

ZTL Corso Mazzini

ZTL De Grazia

ZTL Cocole – Filanda

ZTL Vallotta

ZTL Quartiere Lido

Sia nel centro storico sia nel quartiere Lido sono già in vigore le limitazioni al transito per gli autocarri di maggiore portata. Il nuovo sistema consentirà un controllo puntuale degli accessi, evitando intralci e pericoli alla circolazione stradale causati dai mezzi pesanti.