Si è svolto oggi, presso il Centro Sociale Fasano di Catanzaro, il congresso territoriale di Arci Catanzaro, primo passaggio del percorso congressuale che porterà ai congressi regionali (in Calabria a fine gennaio 2027) e al congresso nazionale, in programma a fine febbraio a Torino.

Una partecipazione massiccia di delegate e delegati dei circoli del catanzarese ha riempito la sala, restituendo l’immagine di un’associazione viva, radicata, capace di mettere in rete saperi, competenze e pratiche di prossimità. Quella pluralità di esperienze che, come ricorda il documento politico nazionale, tiene ancora insieme il tessuto sociale delle nostre comunità: «ogni nodo, ogni luogo, ogni circolo Arci è un pezzo di quella intelligenza collettiva».

Una discussione ampia e di merito

Dal confronto, molto partecipato, è emersa con forza l’assunzione di responsabilità politica dell’Arci in un contesto difficile: le crisi economica, sociale, ambientale e democratica che attraversiamo, la guerra e il genocidio a Gaza, la deriva securitaria e autoritaria, la precarietà, le disuguaglianze. Hanno preso la parola i presidenti dei circoli di Arci Catanzaro, portando le esperienze concrete di chi ogni giorno costruisce socialità, cultura, mutualismo e accoglienza nei quartieri e nei piccoli centri della provincia.

Ha presenziato ai lavori il presidente di Arci Calabria e membro della Presidenza nazionale, Rosario Bressi mentre Beppe Apostoliti, storico Presidente di Arci Calabria e Arci Catanzaro, ha condotto l’Assemblea.

Il saluto delle istituzioni e delle realtà democratiche

Sono intervenuti il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, il presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco e l’assessore Belcaro, che hanno sottolineato l’importanza di un percorso comune e condiviso tra Amministrazione e Arci, in una città che, anche grazie all’Arci, ha potuto organizzare il Pride e la Festa dei Popoli: due appuntamenti che raccontano una Catanzaro aperta, accogliente, plurale.

Presente anche il sindaco di Amaroni, Luigi Ruggero. Condivisione di battaglie e di percorsi è emersa negli interventi di Mario Vallone (Anpi) e di Tommaso Chiodo (Sinistra Italiana), e nel messaggio di Elvira Iaccino di Libera, che, pur assente, ha voluto far arrivare vicinanza, auguri di buon lavoro alla nuova dirigenza e l’impegno a proseguire insieme su percorsi comuni.

I nuovi organismi

Al termine del dibattito sono stati eletti i nuovi organismi del comitato territoriale:

Consiglio direttivo: Diana Costanzo, Benedetta Cannistrà, Maria Nicoletta, Rosario Bressi, Giuseppe Apostoliti, Giovanni Carpanzano, Vitaliano Caracciolo, Antonio Orlando, Gerolamo Starace.

Collegio dei garanti: Valentina Margiotta (presidente), Salvatore Panduri, Pietro Procopio.

Collegio dei revisori: Francesco Paolo Dolce (presidente), Amanda Mirarchi, Tommaso Esposito.

Diana Costanzo è la riconfermata presidente di Arci Catanzaro. Sono stati inoltre eletti i due delegati al congresso nazionale: la stessa Diana Costanzo e Giovanni Carpanzano di Arci Equa Catanzaro.

La carovana continua

«Arci non è un’oasi nel deserto: è una carovana, una rete di nodi capaci di trasformare l’energia sociale in potere, cioè nella possibilità di cambiare il mondo in cui viviamo», si legge nel documento politico che accompagna il percorso congressuale. Un ecosistema sociale fatto di persone, luoghi e idee che crescono insieme, che respira con il territorio e si nutre di differenze.

È questa la direzione che Arci Catanzaro conferma e rilancia: stare nei quartieri, nei circoli, negli spazi sociali e culturali; costruire alleanze con chi condivide le stesse battaglie; opporsi alla normalizzazione della violenza e alla guerra come linguaggio ordinario; difendere la Costituzione, i diritti e la democrazia partecipata; promuovere una cultura di pace, accoglienza e giustizia sociale.

«Perché la democrazia vive solo dove ci sono persone organizzate, consapevoli, attive. E noi, a Catanzaro, ci siamo», dichiara la riconfermata presidente Diana Costanzo.