“Si è chiusa con un esito positivo per i lavoratori la vertenza aperta dalla cessazione della commessa ConTe a Lamezia Terme. Dopo l’incontro del 16 ottobre, nel quale Gruppo Distribuzione aveva confermato il ricollocamento di tutto il personale della sede lametina sulle attività del committente Telepass, i passaggi sono stati effettuati ed i lavoratori sono operativi già dal 1° novembre”. Lo riferisce in una nota la segreteria regionale della Slc Cgil Calabria. “Il trasferimento è avvenuto tramite cessione del contratto a Distribuzione Italia, a condizioni economiche e normative invariate, con il mantenimento di tutti gli istituti maturati: livello, anzianità, ferie, rol e quanto acquisito nel tempo. Un risultato – affermano dalla segreteria Slc – tutt’altro che scontato, in una fase molto delicata per l’intero comparto CRM-BPO in cui spesso si discute di crisi ed ammortizzatori sociali, che ha tutelato circa 100 famiglie calabresi. Va dato atto all’azienda di aver scelto una gestione non traumatica della vicenda, nell’ambito di un confronto sindacale costruttivo e responsabile, che ha coinvolto anche le RSA per la definizione degli aspetti operativi. Il sindacato continuerà a vigilare affinché i diritti maturati e maturandi dei lavoratori restino pienamente garantiti. Resta ferma la nostra azione sul rispetto della legge 11/2016: la tenuta del settore passa dalle regole sugli appalti, e le regole vanno rispettate. Difatti, per quanto riguarda la vecchia committenza, – conclude la segreteria – analizzeremo con attenzione che l’internalizzazione annunciata sia effettivamente avvenuta e che non si sia trattato di una semplice elusione della clausola sociale”.