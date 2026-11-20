Una data emblematica nella storia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in quanto il 20 novembre 1959 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo. Trent’anni dopo, l’Assemblea ha approvato la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ratificata dall’Italia nel 1991.Grazie a questo documento, in quasi tutti i Paesi del mondo, i bambini non solo sono riconosciuti come titolari dei diritti fondamentali, ma sono protetti e tutelati.

L’Istituto, guidato dalla Dirigente Scolastica Antonella Mongiardo, darà il proprio contributo di riflessione con un convegno previsto per il 26 novembre, nell’Aula Magna del Plesso Manzoni, nel corso del quale sarà inaugurata ufficialmente la riapertura della nuova sede della Scuola dell’Infanzia di Bella, sede degli ambienti innovativi di apprendimento realizzati grazie al PON 2022.”Il diritto di essere bambini” è il tema dell’incontro organizzato dalla scuola lametina, al quale saranno presenti il Direttore Generale dell’USR Calabria Loredana Giannicola, il Sindaco di Lamezia Mario Murone, il Vicario Generale della Diocesi di Lamezia Mons. Tommaso Buccafurni, il Giudice del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro Rossana Esposito, il Ricercatore CNR Francesco Sarnari, il Presidente UNICEF Calabria e Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliera Dulbecco di Catanzaro, Giuseppe Raiola.

Condurrà l’evento la giornalista Luigina Pileggi, la quale modererà i diversi interventi e i momenti musicali a cura dei bambini e dell’Orchestra Manzoni.

La Preside, in omaggio alla Giornata del 20 novembre, ricorda una frase che soleva ripetere per l’occasione suo padre, il filosofo Paolino Mongiardo, tratta dal celebre Einstein: “Non c’è, a questo mondo, grande scoperta o progresso che tenga, fintanto che ci sarà anche un solo bambino triste”.