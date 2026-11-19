“La Giunta A.N.M. del distretto di Catanzaro stigmatizza le gravi dichiarazioni rese da un difensore a margine della lettura di un dispositivo di sentenza emesso dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro, confermativo della sentenza di primo grado. Il legittimo esercizio del diritto di difesa, degli strumenti di impugnazione e della libertà di critica dei provvedimenti giudiziari non può trasformarsi in un’occasione per delegittimare la professionalità, l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati che quotidianamente esercitano le proprie funzioni con rigore e senso di responsabilità. Le gravi accuse di mancanza di indipendenza e di presunti condizionamenti ambientali rivolte alla magistratura non possono essere agitate quale risposta a un esito processuale non gradito, tanto più quando le motivazioni della decisione non sono ancora state depositate. La critica delle decisioni giudiziarie, anche quando aspra, è pienamente legittima. Non altrettanto può dirsi di affermazioni che mettono in discussione l’imparzialità dei giudici e rischiano di compromettere la fiducia dei cittadini nella Giurisdizione, sostituendo la legittima contestazione del merito della decisione con la delegittimazione di chi l’ha assunta”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa della Giunta Esecutiva Sezionale A.N.M. Catanzaro.