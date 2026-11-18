Il settore Politiche Sociali rende noto che sono stati prorogati al 4 dicembre 2026 i termini di scadenza per la presentazione delle istanze previsti dall’avviso pubblico finalizzato a fornire supporto alle persone in condizione di disabilità gravissima e al nucleo familiare di appartenenza. Questo al fine di consentire la massima partecipazione possibile degli interessati.
Il settore ricorda che I beneficiari sono coloro che si trovano in condizione di disabilità gravissima (ex D.M. 26 settembre 2016 art. 3 co.2), ovvero le condizioni indicate all’art. 4 dell’Avviso a suo tempo pubblicato oltre ad essere in possesso di: invalidità civile al 100% (legge n. 118/1971) e indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980), con verbali in corso di validità; riconoscimento dello status di disabilità in condizione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992), con verbale in corso di validità.
Le istanze tramite protocollo generale Comune di residenza; Pec agli indirizzi del Comune di residenza; per i cittadini residenti nel Comune di Catanzaro, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, le richieste potranno essere presentate brevi manu presso il settore Politiche Sociali sito in Via Fontana Vecchia n. 50 nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico o trasmesse a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: sett.politichesociali@certificata.comune.catanzaro.it
L’avviso di proroga, la modulistica, i documenti e ogni altra informazione utile potranno essere visualizzati e scaricati al seguente indirizzo link: