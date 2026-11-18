Ascolto, confronto e collaborazione per rafforzare la tutela dei gatti liberi e costruire nuove iniziative a sostegno del benessere animale. Si è svolto ieri, 17 novembre, l’incontro promosso dall’Amministrazione Comunale della Città di Lamezia Terme con i referenti delle colonie feline, un momento di dialogo per condividere criticità, raccogliere proposte e illustrare le attività in programma.

Nel corso dell’incontro, l’assessore con delega al Benessere Animale Mimmo Gianturco ha presentato i principali interventi sui quali l’Amministrazione sta lavorando: una convenzione con l’ASP per garantire assistenza veterinaria ai cani e ai gatti incidentati e vaganti, l’avvio di una campagna di sterilizzazione dei gatti liberi e la realizzazione di uno spazio dedicato ai felini nell’ambito del progetto del nuovo canile comunale.

Illustrate anche le iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, il completamento della cartellonistica identificativa delle colonie feline e la proposta di realizzare un’oasi felina comunale, attraverso il coinvolgimento di un’associazione disponibile a promuoverne la realizzazione e la gestione.

Al confronto, al quale ha partecipato anche la presidente della Commissione consiliare Ambiente, Adelaide Colosimo, sono stati dedicati ampi spazi ai temi del decoro delle aree, della convivenza con i residenti, del riconoscimento dei referenti e della promozione delle adozioni responsabili.

«Vogliamo costruire un rapporto stabile con chi ogni giorno si prende cura degli animali. Il contributo dei referenti delle colonie feline è fondamentale per conoscere le esigenze reali del territorio e individuare insieme soluzioni concrete», dichiara l’assessore Gianturco.

«Con il sindaco Mario Murone e l’intera Amministrazione Comunale condividiamo la volontà di rafforzare le politiche per il benessere animale, attraverso un percorso fondato sull’ascolto e sulla collaborazione. Sappiamo che non tutto può essere realizzato immediatamente, ma vogliamo procedere con metodo e responsabilità, trasformando le proposte in progetti concreti. Desidero inoltre ringraziare il dirigente del Settore Ambiente, ing. Francesco Esposito, e i funzionari per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente. La tutela degli animali deve andare di pari passo con il rispetto della comunità», conclude Gianturco.