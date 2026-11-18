“Siamo orgogliosi di condividere con il mondo accademico alcune riflessioni sulle eccellenze del nostro territorio”. Ha introdotto così Teresa Notte, presidente della Fidapa di Lamezia Terme, il seminario “Turismo enogastronomico: nutrizione e valorizzazione delle tipicità della Magna Graecia”. L’evento, organizzato dalla Fidapa, in collaborazione con l’Università eCampus, si è svolto presso il Chiostro Caffè Letterario “San Domenico” a Lamezia Terme. Il seminario ha inteso approfondire le relazioni tra turismo enogastronomico, salute e patrimonio agroalimentare della Magna Graecia. Ai saluti di Teresa Notte, sono seguiti, da remoto, quelli di Marco Arnesano, direttore del dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università eCampus, e di Enrico Landoni, direttore del dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università eCampus.

“Vogliamo mettere in evidenza l’identità della Calabria” ha spiegato Antonella Notte, direttore del CdS in Scienze del Turismo per il Management e i Beni Culturali dell’Università eCampus, che ha moderato l’incontro. “La Magna Graecia – ha spiegato la prof.ssa Notte – è un’eredità che la Calabria si porta dietro; non è legata solo ai siti archeologici e ai monumenti bellissimi che abbiamo, ma anche alle tradizioni e ai prodotti della terra. Le comunità hanno costruito nel tempo un rapporto molto forte con il cibo e l’ambiente. Dobbiamo valorizzare le nostre risorse e promuoverle al meglio. Rendere le nostre risorse una ricchezza che va oltre i confini nazionali”.

“La valorizzazione del territorio – ha spiegato Domenico Cautela, direttore CdS in Scienze della Nutrizione Umana dell’Università eCampus – deve essere un obiettivo comune. Turismo enogastronomico e aspetti nutrizionali sono tra di loro complementari. Gli aspetti nutrizionali sono a supporto del turismo enogastronomico, delle aziende che producono prodotti tipici della nostra area, per evidenziare quelli che sono gli aspetti salutistici della dieta mediterranea prettamente incentrata sul nostro territorio. Uno stile di vita sano può essere ottenuto anche attraverso i nostri prodotti tipici”.

Domenica Federico, direttore del CdS in Scienze del Turismo per il Management e i Beni Culturali dell’Università eCampus, ha sintetizzato gli obiettivi del seminario: “Connessione, competenza e responsabilità sono le tre parole chiave che racchiudono il senso dell’incontro. Connessione perché turismo, cultura, alimentazione e territorio non sono mondi separati ma strettamente interconnessi. Competenza perché per valorizzare il nostro territorio occorre coniugare ospitalità, cultura, nutrizione e tradizione. Un racconto autentico della nostra identità nel mondo è capace di dare nuova linfa anche a nuove forme di turismo (turismo delle radici, turismo esperienziale, turismo di qualità). Responsabilità, invece, significa custodire e sapere raccontare la nostra identità, volere un turismo enogastronomico che rispetti la salute, tuteli le risorse e generi relazioni durature, lasciando valore e futuro ai nostri giovani”.

Un contributo al dibattito è arrivato da Maria Anna Pagnanelli, docente di Marketing dell’Impresa Turistico-Alberghiera dell’Università eCampus, Valeria Incarbona, dottoranda in Scienze Applicate a Benessere e Sostenibilità all’Università eCampus, Giovanni Butera, editore di “Segmento Magazine” a Melbourne (Australia) e da Giorgia Gargano, docente di Italiano e Storia al Polo Tecnico – Professionale “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme. Gli interventi, posti da diverse prospettive, si sono focalizzati, rispettivamente, sulle seguenti relazioni: “Turismo enogastronomico e marketing delle tipicità dell’area della Magna Graecia” di Maria Anna Pagnanelli; “Dal territorio alla salute: i prodotti della tradizione calabrese per un’alimentazione equilibrata e consapevole” di Valeria Incarbona; “Valorizzazione delle eccellenze agroalimentari calabresi nel mondo” di Giovanni Butera; “Turismo enogastronomico e nuove opportunità professionali” di Giorgia Gargano. Una tavola rotonda, dal tema “Turismo, alimentazione e territorio: costruire valore attraverso l’integrazione delle competenze”, ha concluso il seminario con l’apporto di Gianfranco Manfredi, giornalista e sommelier, Fabrizio D’Agostino, presidente di Federalberghi Calabria e Mariangela Costantino, vice presidente Consorzio Lamezia DOP.