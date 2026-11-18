Catanzaro si prepara ad accogliere un appuntamento di altissimo rilievo scientifico con la quinta edizione del congresso “Oncologia Medica: Aggiornamento, Confronto, Innovazione”. L’evento si terrà dal 19 al 21 novembre 2026 presso l’Hotel Perla del Porto a Catanzaro Lido. L’iniziativa si avvale del supporto organizzativo e della segreteria tecnico-scientifica del provider Xenia di Francesca Mazza. ​Il congresso nasce con l’obiettivo fondamentale di offrire un momento di approfondimento multidisciplinare incentrato sui più recenti sviluppi in campo oncologico. Particolare attenzione è rivolta all’integrazione tra l’innovazione terapeutica, l’organizzazione dei percorsi assistenziali e la gestione globale del paziente oncologico. L’oncologia moderna è infatti caratterizzata da una costante evoluzione scientifica e tecnologica che coinvolge le terapie sistemiche, l’immunoterapia, le targeted therapies, la medicina personalizzata e le tecnologie molecolari avanzate, richiedendo un aggiornamento continuo e una forte sinergia tra diverse figure specialistiche.

​​Il programma scientifico si sviluppa attraverso sessioni trasversali che coprono le principali aree dell’oncologia clinica e della gestione assistenziale.

​Aree specialistiche di rilievo: sessioni dedicate a ginecologia oncologica, uro-oncologia, tumori gastroenterici, neoplasie cutanee, polmonari e della mammella.

​Innovazioni terapeutiche: focus specifici sull’evoluzione dell’immunoterapia nel NSCLC (tumore al polmone non a piccole cellule), sulle nuove opportunità nei tumori a bersaglio molecolare, sui nuovi target nel carcinoma mammario e sugli avanzamenti nelle neoplasie gastrointestinali e uro-oncologiche.

​Gestione globale e supporto al paziente: approfondimenti dedicati alla gestione infermieristica, all’evoluzione dei device, alle cure simultanee, alla nutrizione clinica, alla ricerca traslazionale e all’oncologia di genere.

​La direzione e la responsabilità scientifica dell’evento sono affidate al Dott. Vito Barbieri. Il congresso vanta una ricca e qualificata faculty composta da esperti di fama regionale e nazionale. Tra i relatori e moderatori figurano specialisti di spicco quali ​Rossana Berardi (Ancona), ​Giuseppe Curigliano (Milano), ​Gianfranco Filippelli (Paola), ​Umberto Malapelle (Napoli), ​Michele Milella (Verona),​Antonio Passaro (Milano),Giampiero Porzio (Firenze), ​Giuseppe Procopio (Milano), Pierandrea Tagliaferri (Catanzaro), ​Pierfrancesco Tassone (Catanzaro). Oltre a numerosi altri professionisti e clinici di altissimo profilo.