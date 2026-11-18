Catanzaro si prepara ad accogliere un appuntamento di altissimo rilievo scientifico con la quinta edizione del congresso “Oncologia Medica: Aggiornamento, Confronto, Innovazione”. L’evento si terrà dal 19 al 21 novembre 2026 presso l’Hotel Perla del Porto a Catanzaro Lido. L’iniziativa si avvale del supporto organizzativo e della segreteria tecnico-scientifica del provider Xenia di Francesca Mazza. Il congresso nasce con l’obiettivo fondamentale di offrire un momento di approfondimento multidisciplinare incentrato sui più recenti sviluppi in campo oncologico. Particolare attenzione è rivolta all’integrazione tra l’innovazione terapeutica, l’organizzazione dei percorsi assistenziali e la gestione globale del paziente oncologico. L’oncologia moderna è infatti caratterizzata da una costante evoluzione scientifica e tecnologica che coinvolge le terapie sistemiche, l’immunoterapia, le targeted therapies, la medicina personalizzata e le tecnologie molecolari avanzate, richiedendo un aggiornamento continuo e una forte sinergia tra diverse figure specialistiche.
Il programma scientifico si sviluppa attraverso sessioni trasversali che coprono le principali aree dell’oncologia clinica e della gestione assistenziale.
Aree specialistiche di rilievo: sessioni dedicate a ginecologia oncologica, uro-oncologia, tumori gastroenterici, neoplasie cutanee, polmonari e della mammella.
Innovazioni terapeutiche: focus specifici sull’evoluzione dell’immunoterapia nel NSCLC (tumore al polmone non a piccole cellule), sulle nuove opportunità nei tumori a bersaglio molecolare, sui nuovi target nel carcinoma mammario e sugli avanzamenti nelle neoplasie gastrointestinali e uro-oncologiche.
Gestione globale e supporto al paziente: approfondimenti dedicati alla gestione infermieristica, all’evoluzione dei device, alle cure simultanee, alla nutrizione clinica, alla ricerca traslazionale e all’oncologia di genere.
La direzione e la responsabilità scientifica dell’evento sono affidate al Dott. Vito Barbieri. Il congresso vanta una ricca e qualificata faculty composta da esperti di fama regionale e nazionale. Tra i relatori e moderatori figurano specialisti di spicco quali Rossana Berardi (Ancona), Giuseppe Curigliano (Milano), Gianfranco Filippelli (Paola), Umberto Malapelle (Napoli), Michele Milella (Verona),Antonio Passaro (Milano),Giampiero Porzio (Firenze), Giuseppe Procopio (Milano), Pierandrea Tagliaferri (Catanzaro), Pierfrancesco Tassone (Catanzaro). Oltre a numerosi altri professionisti e clinici di altissimo profilo.