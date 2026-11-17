«Il 20 novembre saremo in piazza per difendere il potere d’acquisto delle pensioni, la sanità pubblica, il diritto all’assistenza e la dignità delle persone anziane. Non è accettabile continuare a fare cassa sugli assegni previdenziali e scaricare sui pensionati e sulle loro famiglie il peso delle carenze dei servizi pubblici essenziali». È quanto afferma Giuliana Muscia, segretaria dello SPI CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, in vista dello sciopero generale proclamato dalla CGIL nazionale per venerdì 20 novembre.

«Nei giorni scorsi – prosegue Muscia – abbiamo promosso numerose iniziative pubbliche, incontri e assemblee sul territorio, registrando attenzione e una partecipazione che ci incoraggiano in vista delle manifestazioni in programma a Crotone, Catanzaro, Lamezia Terme e Vibo Valentia. Sono stati momenti di confronto importanti per approfondire i contenuti della manovra finanziaria e le nostre rivendicazioni sulla legge di bilancio, dando spazio alle preoccupazioni e ai bisogni delle persone».

La segretaria dello SPI richiama la necessità di una presenza attiva dei pensionati alla mobilitazione: «Le ragioni per esserci riguardano direttamente i redditi e la qualità della vita. Vogliamo contrastare i nuovi tagli alla rivalutazione degli assegni, ottenere la piena rivalutazione delle pensioni e fermare l’aumento dell’età pensionabile. Chiediamo inoltre di ampliare la platea dei beneficiari della quattordicesima e di costruire un sistema fiscale più equo e progressivo, che restituisca a pensionati e lavoratori quanto sottratto dal fiscal drag, cioè dall’aumento del prelievo fiscale prodotto dall’inflazione».

Al centro degli incontri territoriali anche le difficoltà di accesso alle cure, la non autosufficienza e l’assistenza. «Al Governo nazionale e alla Regione Calabria – sottolinea Muscia – chiediamo risorse adeguate per i servizi domiciliari destinati alle persone non autosufficienti e interventi che alleggeriscano il peso delle rette delle RSA sulle famiglie. Troppo spesso le carenze dell’assistenza si traducono in costi insostenibili e in un carico di cura che ricade interamente sui familiari. Il diritto alla salute e la possibilità di ricevere un’assistenza adeguata devono essere garantiti: non possono essere trattati come voci di spesa da comprimere».

Per lo SPI CGIL Area Vasta, la difesa delle pensioni si lega alle rivendicazioni di tutto il mondo del lavoro. «Saremo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, dei giovani, dei precari e degli studenti – aggiunge la segretaria – perché le difficoltà che attraversano il Paese richiedono risposte comuni e una mobilitazione ampia e unitaria. Chiediamo al Governo un cambiamento concreto delle politiche economiche e sociali, capace di tutelare i redditi, rafforzare i servizi pubblici e rispondere ai bisogni delle persone».

«Il 20 novembre porteremo in piazza queste richieste e la voce dei pensionati dei nostri territori – conclude Muscia –. Difendere chi ha lavorato una vita significa anche difendere il futuro di chi lavora oggi e di chi cerca un’occupazione. I diritti dei pensionati sono parte integrante dei diritti del lavoro e di tutta la società».