L’iniziativa, legata alla Giornata Internazionale della Lotta contro il Tumore della Cervice Uterina, ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo scolastico e sanitario per sensibilizzare i giovani su diagnosi precoce, vaccinazione HPV e sani stili di vita

La cultura della prevenzione parte dai più giovani e dalle aule scolastiche. Questa mattina la vicesindaca di Catanzaro, Giusy Iemma, e l’assessore all’Istruzione, Salvatore Bullotta, hanno incontrato gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II – Bruno Chimirri” per una mattinata interamente dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sanitaria. L’appuntamento si inserisce nel percorso promosso dall’Amministrazione comunale in occasione della Giornata Internazionale della Lotta contro il Tumore della Cervice Uterina e ha trovato una naturale sinergia con l’istituto superiore catanzarese, che fa parte della Rete delle scuole promotrici di salute.

All’incontro hanno preso parte anche Luciano Greco, dirigente dell’USR Ambito territoriale di Catanzaro, Maria Elena Cortese, referente EMFS e referente alla Salute per l’Ambito territoriale di Catanzaro, Giuseppe Furgiuele, referente del programma Scuole che promuovono salute della Regione Calabria, Barbara Curcio, referente clinico di II livello Screening dell’ASP di Catanzaro, Simona Tramontana, componente del programma SPS dell’ASP di Catanzaro, e il professor Luciano Gimigliano.

Durante il confronto con i ragazzi e le ragazze, amministratori, rappresentanti del mondo scolastico ed esperti sanitari hanno approfondito l’importanza della consapevolezza fin dalla giovane età, ponendo l’accento sulla prevenzione primaria e secondaria: dalla vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV) all’adesione ai programmi di screening, fino all’adozione quotidiana di stili di vita sani.

«Informarsi, vaccinarsi e prenotare lo screening sono passi fondamentali per proteggersi – ha sottolineato la vicesindaca Giusy Iemma rivolgendosi agli studenti –. Portare questi temi direttamente nelle scuole, grazie al prezioso supporto dell’Ufficio scolastico e degli operatori sanitari, significa offrire ai giovani gli strumenti conoscitivi necessari per prendersi cura della propria salute con responsabilità e consapevolezza, superando disinformazione e timori».

L’assessore all’Istruzione Salvatore Bullotta ha evidenziato il ruolo centrale della comunità educante nella diffusione di una corretta cultura del benessere: «La scuola non è solo il luogo dell’apprendimento didattico, ma uno spazio fondamentale di crescita civica e personale. La sinergia con una realtà attenta come l’IIS “Vittorio Emanuele II – Bruno Chimirri”, parte attiva della Rete delle scuole promotrici di salute, e con tutti gli attori istituzionali e sanitari presenti oggi dimostra quanto sia efficace fare squadra per formare cittadini informati e attenti alla prevenzione».