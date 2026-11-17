Valorizzare il talento, riconoscere il merito e promuovere le professionalità che contribuiscono alla crescita della comunità. È stato questo il filo conduttore della manifestazione «Eccellenze nelle professioni e nelle arti del territorio – Inclusione e valorizzazione delle eccellenze», svoltasi domenica 15 novembre nella Sala Monsignor Luisi di Lamezia Terme, su iniziativa della X Circoscrizione del Distretto Lions 108 YA. Tra i riconoscimenti conferiti nel corso della cerimonia anche quello alla ricercatrice Ilaria Domenicano, premiata per il suo percorso e il contributo offerto nel campo della ricerca.

L’iniziativa ha riunito autorità lionistiche, rappresentanti istituzionali, professionisti, esponenti del mondo delle arti, soci Lions e cittadini, trasformando l’appuntamento in un momento di condivisione e valorizzazione delle risorse umane e culturali del territorio.

Ad accogliere i partecipanti è stata Caterina Ermio, presidente del Lions Club Lamezia Host, che ha curato l’accoglienza e collaborato all’organizzazione dell’evento. Nel suo intervento ha espresso soddisfazione per la scelta di Lamezia Terme come sede della manifestazione, sottolineando il valore di un’iniziativa capace di mettere al centro le persone e le loro capacità.

«Valorizzare le eccellenze del nostro territorio non significa soltanto riconoscere i risultati raggiunti, ma soprattutto credere nelle potenzialità della nostra comunità e investire nel suo futuro», è il messaggio che ha accompagnato l’intervento della presidente.

Ermio ha richiamato anche la storia millenaria della Piana di Sant’Eufemia, dalle origini dell’antica Terina, fondata dai Crotoniati tra la fine del VI e gli inizi del V secolo avanti Cristo, alle successive testimonianze delle civiltà che hanno attraversato quest’area, tra cui quella normanna. Un patrimonio che, secondo la presidente, deve rappresentare non soltanto motivo di orgoglio, ma anche uno stimolo a costruire nuove prospettive di sviluppo.

«La vera ricchezza di una terra sono le persone che la abitano, le competenze che riescono a esprimere e le opportunità che si è capaci di offrire alle nuove generazioni. Dobbiamo creare le condizioni affinché i giovani possano realizzare le proprie aspirazioni anche in Calabria, senza essere costretti a lasciare la propria terra per vedere riconosciuto il proprio talento», ha evidenziato Ermio.

La manifestazione si è articolata attraverso i saluti delle autorità civili e religiose e le interviste ai premiati, che hanno raccontato esperienze professionali e artistiche differenti, accomunate da impegno, competenza e passione. Tra loro, ha ricevuto il premio come eccellenza la ricercatrice lametina Ilaria Domenicano.

La cerimonia, condotta da Pietro Zungrone, cerimoniere della X Circoscrizione, ha visto la partecipazione del presidente della Circoscrizione Giacomo Mannino, dei Vice Governatori Gianfranco Ucci e Felice Raso Costabile e del Governatore Bruno Canetti, insieme ai rappresentanti delle Zone 21, 22 e 23 e ai presidenti dei Lions Club del territorio.

Particolarmente significativo il coinvolgimento del Polo Liceale Campanella Fiorentino, la cui presenza ha conferito all’iniziativa una dimensione educativa e intergenerazionale. Il confronto tra le esperienze di chi ha già raggiunto importanti traguardi e le aspirazioni dei giovani ha rappresentato uno degli aspetti centrali della giornata.

Nel ringraziare Pasquale Sessa per la fiducia accordata al Club e per avergli affidato l’organizzazione e l’accoglienza dell’iniziativa, Caterina Ermio ha rivolto un riconoscimento anche al sindaco Mario Murone e alla presidente del Consiglio comunale per la disponibilità e per aver messo a disposizione la sede istituzionale.

«Il Lions è servizio, ma servire una comunità significa anche riconoscerne i talenti, dare spazio alle competenze e creare occasioni di incontro e crescita. Ogni eccellenza valorizzata diventa un esempio per gli altri e una risorsa per l’intero territorio», ha sottolineato la presidente.

Le conclusioni sono state affidate al Vice Governatore Felice Raso Costabile. La manifestazione si è chiusa con un messaggio di fiducia nelle potenzialità della Calabria e nella capacità delle sue comunità di costruire nuove opportunità attraverso la cultura, la formazione, l’inclusione e la valorizzazione delle persone.

Un impegno che il Lions Club Lamezia Host intende portare avanti, nella convinzione che il riconoscimento del merito non sia soltanto un premio individuale, ma un investimento sul futuro collettivo.