Il settore Cultura di Palazzo De Nobili ha avviato, con avviso pubblico di manifestazione di interesse, una indagine esplorativa per l’individuazione di operatori economici e la raccolta di proposte di iniziative culturali di prossimità.

L’Intervento mira a rafforzare la partecipazione culturale, la vitalità sociale, l’identità locale e la fruizione degli spazi urbani attraverso iniziative coerenti con i bisogni di prossimità. Le attività dovranno svolgersi prioritariamente nei quattro centri storici individuati dalla Strategia urbana: Centro storico cittadino, Gagliano, Santa Maria e Catanzaro Lido. Sono d’interesse, in via esemplificativa: laboratori e pratiche artistiche partecipative; valorizzazione della memoria e delle tradizioni locali; teatro, musica e arti performative in spazi di quartiere; attività interculturali e intergenerazionali; percorsi culturali diffusi; iniziative di aggregazione e animazione a libera fruizione.

L’avviso costituisce esclusivamente una ricognizione conoscitiva, aperta e non vincolante, delle esperienze associative e delle proposte di servizi culturali che possano dare risposta ai bisogni dei quartieri. Non è un bando per la concessione di contributi, né una procedura di coprogettazione ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 117/2017, né una gara o una procedura negoziata. Non attribuisce diritti ad affidamenti o finanziamenti, non comporta la graduatoria di aggiudicazione e non obbliga il Comune ad acquisire le prestazioni proposte. L’Amministrazione, infatti, si riserva di individuare, sulla base di una valutazione discrezionale e motivata delle proposte pervenute, l’operatore con il quale avviare la successiva procedura di affidamento diretto, nel rispetto dei principi e dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all’affidamento qualora nessuna proposta risulti rispondente alle proprie esigenze.

L’intervento afferisce a PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027 – Strategia Urbana Integrata di Catanzaro Operazione n. 4 – “Azioni integrate di valorizzazione culturale, animazione urbana e comunicazione strategica dell’identità cittadina” Intervento n. 7 – “Cantieri culturali di quartiere”. La dotazione finanziaria complessiva, riferita esclusivamente all’annualità 2026, è pari a euro 80.000, nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio e delle tempistiche autorizzate. Le attività realizzative potranno proseguire fino al 30 aprile 2027. Il costo complessivo indicativo di ciascuna proposta non può superare i 15.000 euro, IVA e ogni altro onere inclusi, ove dovuti.