Un confronto istituzionale su legalità, efficienza della giustizia e sulle ricadute che entrambe esercitano sulla vita della comunità e sullo sviluppo del territorio. È quanto avvenuto questa mattina tra il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo, e il presidente del Tribunale di Catanzaro, Giuseppe Spadaro, che hanno anche approfondito il rapporto tra certezza del diritto, tutela dei cittadini e condizioni di competitività del sistema economico e produttivo.

L’incontro fa seguito, a stretto giro, a un’altra significativa occasione di interlocuzione istituzionale svoltasi nei giorni scorsi nella sede camerale di Catanzaro, nell’ambito delle celebrazioni per i trent’anni del Registro delle Imprese, durante le quali il Presidente Spadaro è intervenuto offrendo autorevole e prezioso contributo.

Un confronto aperto e cordiale su questioni di rilevante e diffuso interesse che toccato anche i temi della semplificazione amministrativa, della trasparenza e, soprattutto, dei tempi e dei costi della giustizia, aspetti che incidono direttamente sulla vita delle persone e sulla capacità delle imprese di operare in un contesto competitivo, affidabile e attrattivo.

“Una giustizia efficiente –ha detto il Presidente Pietro Falbo– non è soltanto una garanzia costituzionale e un presidio di civiltà, ma un presupposto essenziale per la legalità e lo sviluppo economico. Per cittadini e imprese, poter contare sull’accertamento e la tutela dei propri diritti in tempi ragionevoli significa poter programmare il futuro, assumere decisioni, investire e affrontare il mercato con maggiore fiducia e consapevolezza. Quando, invece, i tempi della giustizia si dilatano e i costi diventano eccessivi, il rischio è che il diritto, pur formalmente riconosciuto, finisca per perdere parte della propria effettività. Per il sistema imprenditoriale questo si traduce in un fattore di incertezza e in un concreto svantaggio competitivo. La Camera di Commercio ha la responsabilità di concorrere alla qualità del contesto economico e civile in cui le imprese operano. Il nostro ruolo –ha sottolineato Falbo– non si esaurisce nell’erogazione di servizi, ma si sostanzia anche nella promozione di un mercato in cui le regole siano chiare, i rapporti affidabili e i diritti concretamente esigibili. È questa la ragione per cui consideriamo strategico il dialogo con il mondo della giustizia, convinti che la qualità della giustizia non si misura soltanto nelle sentenze che pronuncia, ma nella fiducia che riesce a generare e nelle opportunità che consente a una comunità di costruire”

Concetti e analisi condivisi dal Presidente del Tribunale di Catanzaro Giuseppe Spadaro che, proprio per questo, ha richiamato l’attenzione sulle significative criticità organizzative che interessano gli uffici giudiziari, con particolare riferimento alla forte carenza di organico della magistratura giudicante. “Una condizione –ha precisato Spadaro– che incide sensibilmente sulla capacità degli uffici di assicurare una risposta tempestiva alla domanda di giustizia e che si riflette inevitabilmente sulla gestione dei procedimenti, sui carichi di lavoro e sulla complessiva funzionalità del servizio giudiziario. Tanto più che –ha aggiunto il presidente del Tribunale- tali difficoltà non rimangono circoscritte all’organizzazione interna degli uffici, ma producono conseguenze dirette sulla società civile e sul tessuto economico. La difficoltà di evasione rapida delle pratiche e la durata dei procedimenti, infatti, condizionano l’effettività della tutela giurisdizionale, la possibilità per cittadini e imprese di ottenere il riconoscimento dei propri