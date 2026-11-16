Turismo enogastronomico: seminario della Fidapa il 17 novembre a Lamezia

“Turismo enogastronomico: nutrizione e valorizzazione delle tipicità della Magna Graecia”: è il seminario che si svolgerà martedì 17 novembre 2026 a partire dalle ore 16:00 presso il Chiostro Caffè Letterario “San Domenico” a Lamezia Terme. Il seminario intende approfondire le relazioni tra turismo enogastronomico, salute e patrimonio agroalimentare della Magna Graecia. L’attenzione sarà, pertanto, focalizzata su sostenibilità, salute e sviluppo del territorio. L’incontro, organizzato dalla Fidapa di Lamezia Terme, in collaborazione con l’Università eCampus, sarà moderato da Antonella Notte, direttore del CdS in Scienze del Turismo per il Management e i Beni Culturali dell’Università eCampus. Dopo i saluti di Teresa Notte, presidente Fidapa BPW – Sezione di Lamezia Terme, di Marco Arnesano, direttore del dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università eCampus, e di Enrico Landoni, direttore del dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università eCampus, seguiranno gli interventi di Maria Anna Pagnanelli, docente di Marketing dell’Impresa Turistico-Alberghiera dell’Università eCampus, di Valeria Incarbona, dottoranda in Scienze Applicate a Benessere e Sostenibilità all’Università eCampus, di Giovanni Butera, editore di “Segmento Magazine” a Melbourne (Australia) e di Giorgia Gargano, docente di Italiano e Storia al Polo Tecnico – Professionale “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme. Gli interventi si incentreranno, rispettivamente, sulle seguenti relazioni: “Turismo enogastronomico e marketing delle tipicità dell’area della Magna Graecia” di Maria Anna Pagnanelli; “Dal territorio alla salute: i prodotti della tradizione calabrese per un’alimentazione equilibrata e consapevole” di Valeria Incarbona; “Valorizzazione delle eccellenze agroalimentari calabresi nel mondo” di Giovanni Butera; “Turismo enogastronomico e nuove opportunità professionali” di Giorgia Gargano. Una tavola rotonda, dal tema “Turismo, alimentazione e territorio: costruire valore attraverso l’integrazione delle competenze”, concluderà il seminario con il contributo di Domenico Cautela, direttore CdS in Scienze della Nutrizione Umana dell’Università eCampus, di Mariangela Costantino, vice presidente Consorzio Lamezia DOP, di Fabrizio D’Agostino, presidente di Federalberghi Calabria, di Domenica Federico, direttore CdS in Scienze del Turismo per il Management e i Beni Culturali dell’Università eCampus, e di Gianfranco Manfredi, giornalista e sommelier.