Tumore della cervice uterina, domani a Catanzaro il convegno: tra gli esperti il prof Tassone e dr Raiola

In occasione della Giornata Internazionale della Lotta contro il Tumore della Cervice Uterina, il Comune di Catanzaro organizza il convegno “Prevenire per proteggere – Tumore della Cervice Uterina: consapevolezza, screening, vaccinazioni e stili di vita sani”. L’incontro si terrà domani, martedì 17 novembre, alle ore 17:30, presso il Centro Polivalente per Giovani di via Fontana Vecchia.

L’iniziativa vuole diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della diagnosi precoce, degli screening e della vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV), promuovendo inoltre l’adozione di stili di vita sani.

Apriranno i lavori i saluti istituzionali del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, del presidente dell’Ordine dei Medici Vincenzo Ciconte, della direttrice generale dell’A.O.U. Dulbecco Simona Carbone, della direttrice generale dell’ASP di Catanzaro Maria Mariani, della direttrice del Dipartimento Materno-Infantile dell’ASP Mimma Caloiero e del rettore dell’Università Magna Graecia Giovanni Cuda.

A introdurre il convegno sarà la vicesindaca di Catanzaro Giusy Iemma. Seguiranno gli interventi di Pierfrancesco Tassone, professore ordinario di Oncologia dell’UMG, e Giuseppe Raiola, direttore della SOC di Pediatria e del Dipartimento Materno-Infantile dell’A.O.U. Dulbecco.

Interverranno, inoltre, Francesco Sbano, dirigente medico ginecologo dell’A.O.U. Dulbecco, e Roberta Riccio, psico-oncologa dei Consultori Familiari dell’ASP di Catanzaro. Chiuderà gli interventi Giuseppe Furgiuele, responsabile del Piano Prevenzione dell’ASP.

Il convegno riunisce istituzioni, università e mondo sanitario intorno a un obiettivo comune: informare correttamente i cittadini e incoraggiarli a prendersi cura della propria salute.