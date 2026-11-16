Qualità della Vita 2026, Catanzaro terza in Italia per la Salute. La Dulbecco: “Un punto di partenza per la sanità calabrese”

“Il terzo posto conquistato dalla provincia di Catanzaro a livello nazionale nella dimensione Sistema Salute, nell’indagine sulla Qualità della Vita 2026 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, rappresenta un riconoscimento di grande rilievo per il sistema sanitario del territorio.

Un risultato che conferma Catanzaro ai vertici nazionali, dopo il secondo posto conseguito nel 2025, e che valorizza la capacità assistenziale e ospedaliera espressa dal territorio, nella quale l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco svolge un ruolo strategico e determinante.

La graduatoria riguarda la provincia e non la singola azienda sanitaria. È quindi corretto riconoscere che questo risultato è il frutto di un sistema complessivo, all’interno del quale la Dulbecco rappresenta uno dei principali motori della capacità assistenziale, della specializzazione e dell’attrattività sanitaria”.

Una performance di rilievo nazionale

“La 28ª edizione dell’indagine colloca Catanzaro al terzo posto nella dimensione Sistema Salute, preceduta soltanto da Ancona e Siena e davanti a realtà sanitarie di consolidata tradizione come Pisa e Verona.

Il risultato assume particolare significato alla luce dell’evoluzione metodologica della ricerca. Accanto agli indicatori tradizionali, infatti, è stata introdotta una specifica sottodimensione dedicata all’attività ospedaliera, che prende in considerazione quattro parametri:

– il tasso di ospedalizzazione;

– l’indice ponderato di case mix, che misura – – la complessità dei ricoveri;

– il tasso di utilizzo dei posti letto;

– la quota di posti letto dedicati alle specialità ad elevata assistenza.

Si tratta di indicatori particolarmente significativi perché consentono di valutare non soltanto la presenza di strutture sanitarie, ma anche la loro capacità effettiva di produrre assistenza, gestire casistica complessa e utilizzare in modo appropriato le risorse disponibili.

La nuova articolazione permette inoltre di considerare, indirettamente, il rapporto tra capacità ospedaliera del territorio, attrattività delle strutture e mobilità sanitaria extraregionale

È proprio questa lettura della capacità produttiva e assistenziale a rendere particolarmente significativo il posizionamento di Catanzaro”

Il ruolo strategico dell’AOU Renato Dulbecco

“In questo scenario, l’AOU Renato Dulbecco rappresenta un’infrastruttura sanitaria fondamentale per il territorio e per l’intero sistema regionale.

La nascita dell’Azienda, attraverso l’integrazione delle precedenti realtà ospedaliere Pugliese-Ciaccio e Mater Domini, ha dato vita a un polo ospedaliero-universitario caratterizzato da un patrimonio articolato di competenze professionali, tecnologie, discipline specialistiche e capacità assistenziale.

Un percorso di integrazione complesso, che ha richiesto e continua a richiedere un importante lavoro di riorganizzazione, consolidamento e sviluppo.

Negli ultimi anni l’Azienda ha progressivamente rafforzato la propria offerta, con particolare attenzione alle discipline ad alta specializzazione: cardiologia e cardiochirurgia, rianimazione, oncologia, radioterapia, neurologia, neurochirurgia, ematologia, neuroradiologia interventistica e neonatologia, insieme alle numerose altre specialità che concorrono alla qualificazione dell’offerta sanitaria.

A questo si aggiunge la specificità del modello ospedaliero-universitario, nel quale assistenza, formazione e ricerca costituiscono elementi strettamente integrati e rappresentano un valore strategico per l’innovazione, lo sviluppo delle competenze e il miglioramento della qualità delle cure.

La sfida della Dulbecco è trasformare progressivamente questo patrimonio professionale e tecnologico in una capacità sempre maggiore di risposta ai bisogni di salute dei cittadini”.