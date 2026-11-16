Polo sportivo paralimpico a Lamezia Terme, il plauso di Murone e Ionà: “Scelta strategica per tutta la Calabria”

«Il provvedimento approvato oggi dalla Giunta regionale rappresenta un importante passo avanti per lo sport in Calabria e per il nostro territorio. Accogliamo con grande soddisfazione una scelta che individua in Lamezia Terme il luogo ideale per realizzare un Polo sportivo paralimpico di rilevanza nazionale, capace di coniugare inclusione, formazione e alta specializzazione».

Lo dichiarano congiuntamente il sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, e il consigliere regionale Emanuele Ionà, commentando l’approvazione della stipula del Protocollo d’intesa tra la Regione Calabria, il ministro per lo Sport e i Giovani e il Comitato Italiano Paralimpico.

«Rivolgiamo un sentito ringraziamento al presidente Roberto Occhiuto e all’assessore allo Sport Eulalia Micheli per aver promosso un’iniziativa che riconosce allo sport un ruolo centrale nella crescita della Calabria. La collaborazione tra le istituzioni coinvolte pone le basi per una struttura aperta alla pratica paralimpica e olimpica, in grado di ospitare attività di promozione sportiva, percorsi formativi e manifestazioni nazionali e internazionali».

«Lamezia possiede caratteristiche strategiche per accogliere questo progetto: il palazzetto dello sport comunale, le aree adiacenti da riqualificare e un sistema di collegamenti aeroportuali, ferroviari e autostradali che rende la città accessibile e baricentrica. È un patrimonio di infrastrutture e opportunità che può essere valorizzato a beneficio dell’intera regione, favorendo nuove occasioni di partecipazione, attrattività e sviluppo per il territorio».

Per Murone e Ionà, il valore del futuro Polo risiede soprattutto nella possibilità di ampliare concretamente l’accesso allo sport: «Una struttura inclusiva significa offrire ad atleti, giovani e famiglie spazi adeguati nei quali allenarsi, incontrarsi e coltivare le proprie aspirazioni. Significa riconoscere il talento e mettere ogni persona nelle condizioni di esprimerlo, contribuendo a superare le barriere fisiche e culturali che ancora limitano la partecipazione».

«Il passaggio di oggi avvia una prospettiva importante, che dovrà tradursi nei successivi adempimenti e nella concreta realizzazione del progetto. Per quanto di rispettiva competenza, seguiremo questo percorso con impegno e spirito di collaborazione istituzionale, in sinergia con l’assessore allo Sport del Comune di Lamezia Terme, Salvatore Pirelli. A Lamezia Terme saranno investiti svariati milioni di euro per la realizzazione del Polo, con ricadute significative sulla riqualificazione delle aree interessate e sul tessuto economico e sociale del territorio. L’obiettivo condiviso è fare della città un punto di riferimento nazionale per lo sport inclusivo e offrire alla Calabria un’infrastruttura capace di generare opportunità durature», concludono Murone e Ionà.