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Movimento “Catanzaro punto di svolta”: al via il tavolo “Ambiente e Territorio”

«La salvaguardia dell’ambiente e l’attenzione al territorio non sono quisquilie di cui occuparsi saltuariamente o a ridosso di campagne elettorali. Al contrario, sono priorità fondamentali, se si vuole coniugare bene lo sviluppo sostenibile con la sicurezza delle comunità. Catanzaro ha bisogno non di fumosi impegni da imbellettare con la parola futuro, ma di azioni coordinate tra cittadini, istituzioni, imprese, forze sociali e associazioni per proteggere il patrimonio naturale e prevenire i rischi dei cambiamenti climatici. Una pianificazione dignitosa del territorio deve mettere assieme la resilienza climatica e la qualità della vita, ma deve poter contare su un’Amministrazione efficiente che dà quotidianamente prova di buone pratiche di governo e su cittadini affrancati dal ricatto assistenziale e capaci di partecipare liberamente, di vigilare e controllare».

Lo dice Francesco Pitaro, coordinatore del movimento “Catanzaro punto di Svolta” che, in vista delle prossime elezioni amministrative, si prepara ad insediare il tavolo tematico “Ambiente e Territorio”.

«A Catanzaro serve con urgenza procedere, quando si affrontano questi temi, dai dati oggettivi riferiti ai singoli quartieri; dalla certezza delle competenze, ossia indicando per ogni problema chi decide (Comune, Regione, Prefettura, gestori) e cosa il Comune può fare subito da solo; da proposte misurabili, ognuna con responsabile, tempi, costi e fonte di finanziamento (PNRR, FESR, fondi regionali e nazionali); dalla restituzione pubblica, nel senso che i contributi ricevuti devono avere un riscontro, anche quando non vengono accolti. Il tavolo dovrà occuparsi – riferisce una comunicazione del movimento – delle seguenti questioni: rischio idrogeologico e manutenzione del territorio, con l’obiettivo di ridurre il rischio per persone e infrastrutture puntando sulla prevenzione e sulla manutenzione ordinaria; acqua, depurazione e qualità del mare; rifiuti ed economia circolare; verde urbano e polmoni verdi; uso del suolo e rigenerazione urbana; mobilità sostenibile, energia e clima; ridefinizione di impegni e ruolo della Protezione civile.

Per ognuna delle indicate questioni l’approccio, a beneficio del confronto, sarà così schematizzato. Per esempio, circa il rischio idrogeologico e la manutenzione del territorio, si prenderanno le mosse dalla “situazione nota” (la Corte dei conti – relazione di luglio 2026 – rileva un divario tra risorse mobilitate, spesa sostenuta e opere effettivamente concluse; il 30 settembre 2026 il Prefetto ha convocato i sindaci della provincia insieme alla Regione per avviare un percorso condiviso sulla manutenzione dei corsi d’acqua; Regione e atenei calabresi stanno lavorando a un accordo quadro sulla mitigazione del dissesto).

Quindi si effettuerà la verifica (elenco dei punti a rischio frana e allagamento nel territorio comunale e stato degli interventi; stato di pulizia di fossi, torrenti e fiumare; chi li gestisce; Piano comunale di protezione civile: aggiornamento, esercitazioni, informazione ai cittadini). Di seguito i partecipanti si soffermeranno sui seguenti quesiti: quali sono le dieci aree più critiche e cosa è fermo per ciascuna? Come usare l’accordo con l’università per monitoraggio e progettazione? Come informare in modo efficace i residenti nelle zone a rischio? Infine, si passerà alle proposte, a un primo documento di sintesi e alla selezione di 5-8 priorità per anno, assegnando a ciascuna un responsabile e un cronoprogramma».

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