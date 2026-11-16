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Lamezia Multiservizi si aggiudica un finanziamento di oltre 45 mila euro per la raccolta dei rifiuti elettronici

Importante risultato per Lamezia Multiservizi S.p.A., che si è aggiudicata un finanziamento di 45.057,65 euro nell’ambito del Bando RAEE 2026, promosso dal Centro di Coordinamento RAEE e finalizzato al potenziamento della raccolta dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Il progetto presentato dalla società, denominato “Non è piccolo se fa la differenza: raccogliamo i RAEE”, si è classificato all’11° posto della graduatoria nazionale relativa alla Misura C, ottenendo un punteggio di 78 su 100, a conferma della qualità della proposta progettuale e dell’impegno dell’azienda nella promozione della sostenibilità ambientale.

L’iniziativa coinvolgerà i Comuni di Lamezia Terme, Soveria Mannelli, Decollatura, Amato e Marcellinara, attraverso un programma di interventi che punta a migliorare la raccolta dei piccoli rifiuti elettronici, rendendo più semplice e accessibile il loro corretto conferimento.

Tra le principali attività previste figurano l’installazione di tre ecoisole intelligenti nei quartieri di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia, dotate di sistemi informatizzati per il conferimento controllato dei piccoli RAEE, oltre all’acquisto di 25 contenitori per la raccolta dei RAEE e 25 contenitori per i toner esausti, da collocare principalmente presso gli istituti scolastici dei territori coinvolti.

Particolare attenzione sarà dedicata proprio alle scuole, con incontri formativi, attività di educazione ambientale e la realizzazione di appositi RAEE POINT, attraverso i quali gli studenti e le famiglie potranno contribuire concretamente alla raccolta differenziata dei piccoli dispositivi elettronici.

Il progetto prevede inoltre una capillare campagna di comunicazione e sensibilizzazione, accompagnata dall’iniziativa “Chi porta un RAEE porta un tesoro”, che sarà sviluppata anche attraverso un’isola ecologica itinerante, per avvicinare ulteriormente il servizio ai cittadini e promuovere il recupero di materiali preziosi contenuti nelle apparecchiature elettroniche.

Il finanziamento ottenuto rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione e miglioramento dei servizi ambientali intrapreso da Lamezia Multiservizi, che continua a investire nella progettazione e nella ricerca di risorse esterne per realizzare interventi concreti a beneficio dei territori serviti.

L’obiettivo non è soltanto incrementare i quantitativi di rifiuti elettronici correttamente raccolti, ma soprattutto diffondere una maggiore cultura ambientale, coinvolgendo le nuove generazioni e rendendo i cittadini protagonisti di un modello di gestione dei rifiuti sempre più sostenibile.

Nei prossimi mesi saranno definite, in collaborazione con le Amministrazioni comunali interessate, le modalità operative e il calendario delle iniziative previste dal progetto.

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