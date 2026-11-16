“La bussola interiore” Mindfulness, emozioni e relazioni: allenarsi a stare bene con sé stessi e con gli altri. Nuovo ciclo di incontri nello spazio multifunzionale “DesTEENnazione Desideri in azione” del Comune di Catanzaro

Lo spazio multifunzionale “DesTEENazione Desideri in azione” conferma la sua vocazione di contenitore laboratorio per i ragazzi e di luogo dove “accadono le cose”, dimostrando ancora una volta l’importanza dell’intuizione di Palazzo De Nobili nel farlo nascere.

I locali in Discesa Carbone, nel cuore del centro storico cittadino, si accingono a ospitare quattro workshop gratuiti, destinati al target 11-18 anni, sulla tematica “La bussola interiore. Mindfulness, emozioni e relazioni”, organizzati dall’ente partner Promidea e finalizzati a far sperimentare la pratica della Mindfulness e i benefici che tale disciplina può offrire nell’orientamento e nell’elaborazione delle scelte personali e professionali.

L’iniziativa è riconducibile al progetto “Orizzonte Giovane”, realizzato nell’ambito del Programma UPI ProvinceXGiovani e finanziato dal Fondo per le Politiche Giovanili del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei ministri avente come ente capofila la Provincia di Catanzaro. L’idea nasce dalla collaborazione tra i progetti “Orizzonte Giovani” e “DesTEENazione” e dalla condivisione dell’obiettivo dedicato alla promozione del benessere in età evolutiva.

A condurre gli incontri saranno le esperte Ilenia Raffaele Slowcoach | Mindful Experience Designer e Jessica D’Amato ​Yoga & Breathwork Coach per la Crescita Personale che spiegano: “La Mindfulness non parla ma insegna. Insegna la lentezza, la pazienza, la cura. Sarà un’esperienza di consapevolezza, corpo ed ascolto”.

Il primo degli appuntamenti è in programma per il prossimo 20 novembre 2026, dalle 16.30 alle 18:30, e ha come titolo “Accendi la tua attenzione” Il corpo, i sensi e il momento presente.

Un primo viaggio alla scoperta della consapevolezza. Attraverso giochi di conoscenza, esperienze sensoriali e pratiche di respirazione per offrire ai giovani un’esperienza di consapevolezza, corpo, ascolto e curiosità.

I successivi, incontri, saranno centrati invece sui seguenti temi:

“Le emozioni hanno voce”, riconoscere, comprendere e attraversare ciò che sentiamo, previsto il 25 novembre 2026 dalle 16:30 alle 18:30.

“La mente è un’avventura”, pensieri, autostima e scoperta delle proprie risorse previsto il 9 dicembre 2026 dalle 16:30 alle 18:30.