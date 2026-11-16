Il Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese protagonista a DeGusto 2026: vetrina d’eccellenza per le produzioni del territorio

Il Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese è tra i protagonisti della sesta edizione di DeGusto 2026, il Salone internazionale dedicato al food & beverage e al settore Ho.Re.Ca., in programma fino al 17 novembre al Centro fieristico “G. Colosimo” di Catanzaro Lido. La manifestazione rappresenta uno dei più importanti appuntamenti del comparto agroalimentare del Mezzogiorno, punto di incontro tra imprese, operatori professionali, buyer nazionali e internazionali e consumatori interessati alle eccellenze del Made in Italy.

Presente con un proprio spazio espositivo, il Distretto sta promuovendo le produzioni identitarie del Vibonese, valorizzando il lavoro delle aziende aderenti e mettendo in evidenza la qualità delle filiere agroalimentari del territorio. La partecipazione all’evento si inserisce nel percorso di crescita e promozione che il Distretto porta avanti per sostenere l’incontro tra produttori e mercati, favorire nuove opportunità commerciali e rafforzare la competitività delle imprese locali.

Particolarmente significativa l’attenzione riscontrata durante le prime giornate della manifestazione, caratterizzate da incontri con buyer e operatori del settore provenienti da diversi contesti commerciali, in una fiera che punta sempre più all’internazionalizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità.

«La partecipazione del Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese al Salone DeGusto 2026, rappresenta un’importante occasione di promozione, visibilità e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e delle identità produttive del nostro territorio – dichiara la presidente del Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese, Luisa Caronte -. Particolarmente significativo è stato l’interesse manifestato nei confronti del Distretto e delle sue aziende dai numerosi buyer e da tanti altri visitatori, che si sono avvicendati nel corso della manifestazione espositiva. Un’attenzione che testimonia le potenzialità delle nostre produzioni, la qualità delle filiere locali e le opportunità di sviluppo che il territorio vibonese può offrire. La presenza a manifestazioni di questo rilievo rappresenta per il nostro Distretto un’occasione concreta per creare nuove relazioni, favorire incontri tra domanda e offerta, aprire prospettive commerciali e costruire opportunità di crescita per le imprese aderenti. Il nostro obiettivo è fare del Distretto un vero motore di sviluppo territoriale, capace di mettere in rete le imprese, valorizzare le produzioni identitarie e promuovere, attraverso il cibo, la cultura, le tradizioni e le straordinarie risorse del territorio vibonese».