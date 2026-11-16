Confartigianato Calabria compie 40 anni, al Teatro Politeama l’assemblea con il presidente nazionale Marco Granelli

Confartigianato Imprese Calabria festeggia i quarant’anni dalla sua costituzione con un’assemblea pubblica al Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro, mercoledì 25 novembre 2026 alle 15.

All’incontro, intitolato “Il futuro nelle mani: 40 anni di imprese, persone e idee”, sarà presente Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato.

L’anniversario è l’occasione per ritrovarsi con gli artigiani e i piccoli imprenditori che hanno dato forza all’associazione, con chi oggi ne raccoglie l’esperienza e con le realtà che negli anni hanno lavorato al suo fianco. Quarant’anni di rappresentanza e sostegno alle imprese raccontano anche il lavoro quotidiano di chi ha scelto di aprire una bottega, far crescere un’azienda o trasmettere a una nuova generazione ciò che ha imparato.

La presenza del presidente nazionale di Confartigianato e del presidente della Regione dà all’assemblea il valore di un confronto sulle prospettive dell’artigianato calabrese. Il punto di partenza è l’esperienza delle piccole imprese, da cui vengono le domande su come far crescere le competenze, accompagnare l’innovazione e creare opportunità per chi vuole avviare o portare avanti un’attività in Calabria.

«In questi quarant’anni abbiamo incontrato persone che hanno aperto una bottega, investito nella propria azienda o insegnato un mestiere a chi veniva dopo di loro. Sono loro a dare un senso al nostro lavoro», dichiara Salvatore Ascioti, presidente di Confartigianato Imprese Calabria.

«Il 25 novembre vogliamo ringraziarle e ascoltare chi oggi si misura con le stesse scelte. Per un giovane, imparare un mestiere e decidere di farne un’impresa qui, in Calabria, è un passo che richiede fiducia e occasioni concrete. Il nostro compito è accompagnarlo in quel percorso e portare le esigenze delle piccole imprese nel confronto con le istituzioni».