Povertà: i dati della Caritas di Lamezia Terme

La povertà non è più solo povertà materiale ma si presenta sempre più complessa e multidimensionale. È quanto emerge dai dati generali raccolti dalla Caritas della Diocesi di Lamezia Terme nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2026 nel corso del quale sono stati erogati in tutto 8608 pasti di cui 5162 consumati nei locali che ospitano la mensa diocesana e 3446 erogati per l’asporto e valutata solo per alcune persone affinché possano consumare i pasti presso le proprie abitazioni.

In particolare, i dati generali raccolti e analizzati presso i servizi della Caritas Diocesana, come spiega il direttore don Fabio Stanizzo, “mettono in evidenza come il volto dei poveri stia cambiando nella nostra Diocesi: sono aumentate le famiglie, che a causa della crisi economica generale fanno fatica ad arrivare a fine mese, e sono costrette a fare delle ‘scelte’ nelle spese da affrontare. Accanto alle richieste di natura materiale si è registrato un aumentato del malcontento generale, che spesso suscita sentimenti di disorientamento e perdita di fiducia verso il futuro. Le famiglie, soprattutto quelle monoreddito restano ‘schiacciate’ nella gestione delle spese quotidiane. È in aumento il senso di solitudine, soprattutto tra gli utenti uomini singoli che usufruiscono del servizio della mensa”.

Ma non solo. Infatti, “dietro una richiesta di natura materiale, come il pacco spesa, o l’acquisto di farmaci si celano disagi, povertà di relazioni e fragilità sociali come la disoccupazione, redditi insufficienti, una bassa scolarizzazione, o l’irregolarità giuridica per i migranti, l’isolamento e l’aumento carichi familiari. Ogni bisogno espresso, raccontato nei centri di ascolto, nasconde una pluralità di difficoltà che le persone affrontano nella loro quotidianità”.

Entrando nel merito dei numeri, che, come sottolinea don Fabio, “ci richiamano a storie, volti, relazioni e ci aiutano a guardare la realtà con uno sguardo diverso”, si registra un aumento delle persone che si sono rivolte alla Caritas Diocesana rispetto allo stesso periodo del 2025. Infatti, si passati da 495 persone (307 uomini e 188 donne) a 510 persone (317 uomini e 193 donne) di cui 185 sono state quelle che, per la prima volta, si sono rivolte alla Caritas Diocesana.

Analizzando ancora i dati emerge che il 72,5%, sono cittadini stranieri così rappresentati:

• 24% nazionalità marocchina con un aumento della presenza di nuclei familiari monoparentali ovvero donne singole con bambini;

• 11,2% nazionalità nigeriana;

• 7,1% nazionalità bangla;

• 5,9% nazionalità gambiana;

• 2,7% nazionalità camerunense;

• 2,9% nazionalità egiziana;

• 2,7% nazionalità irachena;

• 2,7% nazionalità maliana;

• 2,5% nazionalità ucraina;

• 2,2% nazionalità tunisina;

• 5% nazionalità guineana;

• 1,8% nazionalità romena;

• 1,8% nazionalità somala.

La maggior parte delle richieste sono state:

• bisogni di natura amministrativa legale ovvero per il 20,9 %;

• bisogni di natura occupazionale (20,4%);

• bisogni di natura economica (13,6%);

• bisogni dell’ambito sanitario (8,60%).

Il 64,70% delle richieste registrate sono state di natura materiale di cui:

• il 43% sevizi della mensa

• il 13,3% igiene personale (bagni/docce)

• 5,7% lavanderia

• 1,3% empori solidali

Le richieste relative all’ambito abitare, sono state il 24% del totale. Nello specifico, un dato importante riguarda la pronta e prima accoglienza con il servizio del dormitorio (22,1%), seguito dalle richieste di sussidi per il pagamento di bollette e tasse morose (0,2%).

Molte persone, poi, si sono rivolte ai servizi della Caritas Diocesana per ricevere un sostegno pratico poiché non hanno competenze digitali, ormai necessarie per il disbrigo di pratiche burocratiche sia amministrative, che professionali come l’iscrizione al “Centro per l’Impiego” o la prenotazione di un appuntamento all’Agenzia delle entrate.

Un altro dato importante riguarda gli interventi realizzati nell’ambito “abitare” che sono stati in tutto 1.995. Di questi, 1.937 sono stati quelli che hanno visto la prima e pronta accoglienza presso il dormitorio maschile “Querce di Mamre” (il valore numerico esprime quante volte, nell’arco temporale considerato, le persone accolte hanno ricevuto una cena calda e un letto per la notte). Nello specifico, infatti, gli uomini senza dimora accolti presso il dormitorio sono stati in totale 25.

Gli altri interventi, che hanno mirato a trovare un’accoglienza a donne sole con bambini, o uomini migranti richiedenti asilo, hanno visto il coinvolgimento e il lavoro in rete con altri enti del terzo settore e i servizi alla persona del Comune di Lamezia Terme e la Questura di Catanzaro.

Sempre nell’ambito abitare alcuni interventi sono stati inseriti all’interno di progetti individualizzati strutturati, per aiutare le persone ad uscire dallo stato di forte difficoltà economica e sociale attraverso il supporto economico con il pagamento di utenze morose, di affitti arretrati, e il supporto per la ricerca di case in affitto sul territorio diocesano.

Gli interventi di “primo ascolto” ovvero persone che sono andate per la prima volta ai centri della Caritas sono stati 185, mentre gli ascolti programmati per il monitoraggio dei percorsi individualizzati (che prevedono accompagnamento e monitoraggio, sostegno e cura nelle varie fasi della presa in carico) sono stati 139.

Gli interventi realizzati nell’ambito:

• della consulenza professionale sono stati 265;

• dell’orientamento ai servizi presenti sul territorio sono stati 218;

• del lavoro sono stati 172 che si traducono in interventi di supporto per la ricerca di lavoro con esito positivo (25) e tirocini formativi avviati (10), mentre gli altri sono relativi a colloqui di orientamento in ambito lavorativo rispetto ad enti di formazione, scuole e istituzioni pubbliche.

La Caritas diocesana, attraverso i suoi operatori e i suoi volontari, ha anche eseguito interventi di carattere sanitario mirati per l’acquisto di farmaci, presidi sanitari, prenotazioni di visite specialistiche tramite Cup regionale ed accompagnamenti presso l’Ospedale Civile “Giovanni Paolo II” ai quali sono seguiti ricoveri.

Tra gli interventi sanitari realizzati rientrano le visite effettuate presso l’Ambulatorio Solidale “Prima gli ultimi”: dal sistema interno di registrazione emerge che sono state realizzate complessivamente 1754 visite mediche (area emergenza, area chirurgica, area medica) e le specializzazioni più richieste sono state cardiologia, oculistica, esami diagnostici strumentali quali ecografie, spirometrie, urologia, endocrinologia.

Infine, in accordo con la Banca d’Italia, è stato realizzato un corso di formazione specifica “Tu e l’economia” mirato a fornire le indicazioni principali di educazione finanziaria e di informazione sugli strumenti e i canali di orientamento per le persone che si trovano in difficoltà debitorie.

La Caritas Diocesana ha anche aderito all’evento la “Tenda del Buon Gioco” previsto nel progetto “Vince chi smette” di Caritas Italiana che, realizzato in contemporanea in molte diocesi italiane, era rivolto ai bambini e agli adulti, ed ha visto la partecipazione di diverse organizzazioni locali. L’evento ha avuto come scopo focalizzare l’attenzione e promuovere il gioco sano e dire un no condiviso ai rischi del gioco d’azzardo. Infatti, sempre nella logica di sensibilizzare informare, ed essere “prossimi”, sono stati realizzati alcuni incontri dal titolo “La Vita in gioco”, nelle scuole secondarie di secondo grado, in cui gli operatori e i volontari hanno incontrato gli studenti per sensibilizzarli ed informarli sui rischi del gioco d’azzardo.