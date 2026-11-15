DeGusto 2026, Confartigianato Calabria protagonista: l’artigianato d’eccellenza guarda ai mercati internazionali

Valorizzare le eccellenze produttive calabresi, accompagnare le piccole imprese verso nuovi mercati e rafforzare il ruolo dell’artigianato come motore di sviluppo economico. Sono gli obiettivi che caratterizzano la partecipazione di Confartigianato Imprese Calabria alla sesta edizione di DeGusto, il Salone del Food & Beverage inaugurato al Centro Fieristico “Colosimo” di Catanzaro, che fino al 17 novembre riunirà imprese, professionisti del settore Ho.Re.Ca. e buyer nazionali e internazionali.

Una manifestazione che offre alle aziende calabresi l’opportunità di ampliare le relazioni commerciali e promuovere la qualità delle produzioni locali, grazie anche all’impegno di Confartigianato nel creare collegamenti tra il tessuto produttivo e i mercati internazionali.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il vicepresidente nazionale di Confartigianato, Fabio Mereu, presente alla giornata inaugurale.

«L’artigianato rappresenta uno dei patrimoni più importanti del sistema economico italiano, un universo di piccole imprese che custodiscono tradizioni, competenze e identità territoriali, dimostrando ogni giorno una straordinaria capacità di innovare e competere. La missione di Confartigianato è valorizzare queste realtà e accompagnarle oltre i confini nazionali, creando opportunità concrete di crescita e accesso a nuovi mercati. Lo facciamo attraverso collaborazioni con il Ministero degli Affari Esteri, l’Agenzia ICE, SACE, SIMEST e il sistema camerale, promuovendo iniziative di internazionalizzazione e occasioni di incontro con operatori stranieri».

«DeGusto rappresenta un esempio concreto di questo impegno – prosegue Mereu –. Una manifestazione fortemente voluta e realizzata in collaborazione con Confartigianato Calabria, che ha saputo conquistare una dimensione internazionale e che consideriamo di interesse nazionale. Qui emerge la vitalità di un tessuto imprenditoriale capace di esprimere qualità e grandi potenzialità. Le vere protagoniste sono le imprese: è per loro che lavoriamo e investiamo. Desidero inoltre sottolineare il valore dei giovani imprenditori calabresi, che partecipano attivamente anche alle iniziative nazionali della nostra organizzazione, portando idee, entusiasmo e attenzione ai temi dell’inclusione e della qualità della vita».

Sull’importanza della manifestazione per il sistema produttivo regionale interviene il presidente di Confartigianato Imprese Calabria, Salvatore Ascioti: «DeGusto rappresenta un’opportunità strategica per il nostro sistema produttivo. La Calabria possiede un patrimonio straordinario di competenze, tradizioni e produzioni di qualità che merita di essere conosciuto e valorizzato anche oltre i confini regionali. Il nostro compito è accompagnare le imprese, sostenerne la competitività e creare occasioni concrete di sviluppo, rafforzando il legame tra identità territoriale, innovazione e apertura ai mercati. Vogliamo che manifestazioni come questa diventino strumenti capaci di generare nuove relazioni commerciali e opportunità di crescita per le nostre aziende».

Sono quindici le realtà presenti nello spazio espositivo di Confartigianato Calabria, espressione della varietà e della qualità delle produzioni agroalimentari: Con. il Dolce Srls, Kalabra Srl, Azienda Agricola Rubino Maria, Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese Scarl, C.G.F. Food Srl, Olio Sud di Grassi Adolfo & Figli, Torrefazione Artigianale Alfredo Amant…, Astorino Pasta, Pastificio Il Mattarello di Barillari Paolo, NCSP Società Semplice Agricola, Salumificio Callà, Preziosità Agricole di Leone Francesco, Ta.Ca. di Talarico Carlo, Novahelios Liquori di Vaticano Luigi e Azienda Agricola Brittelli Elisabetta.

Sui valori della manifestazione si è soffermato il segretario regionale di Confartigianato, Silvano Barbalace, richiamando i temi della sostenibilità, della lotta agli sprechi alimentari e dell’inclusione: «Quando parliamo di artigianato, parliamo anche di sostenibilità: è un concetto profondamente radicato nella cultura artigiana, nel rispetto delle risorse, nella valorizzazione dei territori e nella capacità di coniugare tradizione e innovazione. La nostra presenza a DeGusto conferma la volontà di Confartigianato Calabria di essere al fianco delle imprese non soltanto nella rappresentanza quotidiana, ma anche nella costruzione di nuove opportunità. Crediamo in una Calabria che sappia trasformare le proprie eccellenze in valore economico, occupazione e sviluppo».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Cosenza Eventi, Antonella Campanella, Francesca Trotta e Salvatore Corsaro per aver consolidato un’iniziativa nata in Calabria e capace di conquistare una crescente visibilità nazionale e internazionale. Soddisfazione anche per la conferma di Catanzaro quale sede della manifestazione per il secondo anno consecutivo.