L’eurodeputata Palmisano (M5S) all’università Magna Graecia di Catanzaro: “I giovani devono poter scegliere di restare, non essere costretti a partire”

“Che cosa vi rende felici?”. Con questa domanda rivolta agli studenti, l’eurodeputata del Movimento 5 Stelle Valentina Palmisano ha concluso il seminario ospitato ieri dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Studi Sociali dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, nell’ambito del Corso di Laurea in Sociologia e Ricerca Sociale e in collaborazione con la delegazione calabrese della Società Italiana di Sociologia.

Ad affiancare la parlamentare europea sono intervenuti il prof. Massimo Fotino, la sociologa Teresa Sicoli e i docenti dell’Università della Calabria Giovanna Vingelli e Vincenzo Carrieri.

L’incontro ha testimoniato la sinergia tra gli atenei calabresi, ponendo al centro del dibattito il tema della felicità: non più e non solo come dimensione privata, ma come condizione sociale, parametro economico di benessere dei territori e bene collettivo da perseguire nelle decisioni politiche.

In questo contesto, l’analisi offerta da Palmisano — membro della Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo — si è concentrata sulle prospettive offerte dalle politiche di coesione, partendo da un presupposto chiaro: la felicità ha una geografia precisa, poiché le opportunità di studiare, curarsi, lavorare dignitosamente e partecipare alla vita pubblica dipendono in larga misura dal luogo in cui si nasce o si sceglie di vivere. Da questa riflessione è nato un confronto partecipato con i relatori e gli studenti in aula, a partire dalle ataviche carenze della Calabria e del Mezzogiorno.

«I dati ci restituiscono quotidianamente l’immagine di una regione che arranca, dove l’aspettativa di vita è inferiore rispetto ad altri territori dello stesso Paese – ha dichiarato l’eurodeputata –. La vera sfida è la determinazione affinché le cose cambino concretamente, sfruttando al meglio le tante opportunità offerte dall’Europa. L’articolo 174 dei Trattati europei sancisce la coesione territoriale come pilastro dell’Unione, ma per noi a Bruxelles la coesione non può ridursi a mere percentuali di rendicontazione o ad annunci milionari che restano sulla carta: un diritto esiste solo se è realmente esercitabile, non se resta soltanto proclamato».

«Spetta agli amministratori avere la giusta visione per sfruttare al meglio questi soldi – ha concluso Palmisano – e fare in modo che si traducano in investimenti capaci di produrre vere opportunità per i territori, come il Mezzogiorno d’Italia. È questa la chiave per creare le condizioni che consentano ai nostri giovani di rimanere, trasformando la loro terra in una libera scelta di futuro e non in un luogo da cui dover fuggire».