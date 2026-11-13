Lamezia Terme, una Cittadella Multifunzionale nel cuore della Calabria: Forza Italia rilancia la rigenerazione dell’area ex Zuccherificio ed ex Opificio

Trasformare un’area di oltre 13 ettari di archeologia industriale, oggi segnata dall’abbandono, nel più grande motore di sviluppo, innovazione e attrattività del Mezzogiorno. È questa la visione strategica che il dott. Pasquale Maria Natrella, dirigente di Forza Italia Lamezia Terme, pone al centro del dibattito politico cittadino e regionale. L’obiettivo è promuovere un ambizioso partenariato pubblico-privato che coinvolga l’Amministrazione comunale, la proprietà dell’ex Zuccherificio (Cissel) e la Regione Calabria, includendo nel progetto anche il limitrofo ex Opificio per la lavorazione dell’olio d’oliva, mai entrato in funzione e tuttora occupato abusivamente.

Grazie a una vasta superficie e a una posizione logistica unica, data dalla vicinanza immediata alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale, allo svincolo autostradale e all’aeroporto internazionale, l’area possiede tutti i requisiti per diventare un hub strategico polifunzionale attivo 365 giorni l’anno.

L’idea progettuale sviluppa una visione d’insieme che unisce diverse funzioni fondamentali per il rilancio del territorio. Il piano generale prevede in primo luogo la realizzazione di un quartiere fieristico regionale, concepito come una moderna struttura congressuale ed espositiva volta a colmare il vuoto infrastrutturale calabrese e ospitare grandi fiere di settore, kermesse ed eventi internazionali. A questo si affianca la creazione di una nuova stazione degli autobus quale hub intermodale all’avanguardia, perfettamente connesso con lo scalo ferroviario per ottimizzare i collegamenti tra gomma e ferro a servizio dell’intera Calabria. La proposta si arricchisce inoltre di strutture ricettive, hotel e spazi direzionali moderni, capaci di sostenere i flussi turistici e professionali legati alle attività congressuali. Il tutto valorizzando l’archeologia industriale dell’ex Zuccherificio, così da trasformare i segni della storia produttiva locale nel tratto identitario del nuovo polo.

L’iniziativa punta ad attrarre importanti sinergie industriali coinvolgendo grandi player internazionali già presenti sul territorio regionale, come Hitachi Rail, NTT DATA, Eni, Baker Hughes e Techfem. Il piano integra un incubatore di start-up e digital hub dotato di spazi di coworking, FabLab e aule di formazione avanzata, per stimolare l’imprenditoria giovanile e legare l’innovazione tecnologica al tessuto produttivo locale. A completare l’opera intervengono due ulteriori elementi chiave: un parco urbano agroalimentare con mercato delle eccellenze, concepito come vetrina permanente delle filiere DOP e IGP calabresi, e una cittadella della musica e dello spettacolo attrezzata con arene indoor e outdoor per grandi concerti e festival artistici.

«Non possiamo più permettere che strutture come l’ex Zuccherificio e l’ex Opificio restino simboli di degrado», dichiara il dott. Pasquale Maria Natrella, responsabile del Dipartimento Rapporti Istituzionali di Forza Italia Lamezia Terme. «L’Amministrazione comunale potrebbe diventare promotore attivo di questa operazione e farsi carico dell’apertura immediata di un tavolo tecnico istituzionale con la Regione Calabria, la proprietà privata e i potenziali investitori. La nostra città ha l’occasione storica di guidare un progetto all’avanguardia capace di unire mobilità, economia, cultura e innovazione nel cuore della Calabria».