Il 16 novembre a Catanzaro il workshop “Il turismo in Calabria: struttura e prospettive di sviluppo”

Il prossimo 16 novembre 2026, alle ore 15.30, presso l’Aula Magna dell’I.T.T.S. “Ercolino Scalfaro” di Catanzaro, si terrà il workshop “Il turismo in Calabria: struttura e prospettive di sviluppo“.

L’iniziativa, promossa dalla Filiale di Catanzaro della Banca d’Italia, trae spunto dalle analisi sul settore turistico contenute nell’ultimo rapporto annuale L’economia della Calabria, elaborato dalla Divisione di Analisi e Ricerca Economica Territoriale della Filiale.

L’incontro intende offrire un’occasione di approfondimento e confronto sulle prospettive di sviluppo del turismo regionale e sulle principali sfide che ne caratterizzeranno l’evoluzione nei prossimi anni. Ai lavori prenderanno parte esponenti del mondo accademico, delle istituzioni e del sistema imprenditoriale, che discuteranno temi legati alla competitività del comparto, all’innovazione, alla valorizzazione del territorio e alle opportunità generate dalle nuove tendenze della domanda turistica.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Maurizio Silvi, Direttore della Filiale di Catanzaro della Banca d’Italia e del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Tra gli interventi previsti figurano quelli di Massimo Andriolo, Amministratore Delegato Italia di IXL Center Boston, che illustrerà le principali tendenze internazionali del settore, e di Andreas Winkler, Direttore della Società Consortile Merano Marketing, che presenterà un’esperienza di promozione turistica territoriale. Sonia Ferrari, docente di Marketing del turismo e del territorio dell’Università della Calabria, approfondirà il tema del turismo delle radici e le potenzialità connesse ai flussi turistici riconducibili alle comunità di origine calabrese residenti all’estero.

L’iniziativa si concluderà con una tavola rotonda alla quale prenderanno parte rappresentanti delle principali organizzazioni economiche e turistiche regionali e delle istituzioni, tra cui l’Assessore regionale al Turismo, Roberto Calabrese.