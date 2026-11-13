Gizzeria, i Costruttori Nautici finanziano lo studio scientifico sui Laghi La Vota: droni subacquei per mappare i fondali

Per restituire un futuro ai Laghi La Vota servono dati scientifici, non soltanto progetti e buone intenzioni. Conoscere le condizioni dei fondali e delle acque è il primo passo indispensabile per programmare interventi di bonifica, tutela e valorizzazione della Riserva naturale regionale di Gizzeria. È con questo obiettivo che l’Associazione Costruttori Nautici dei Due Mari ha deciso di finanziare una prima quota delle indagini tecnico-scientifiche, mettendo a disposizione risorse proprie per accelerarne l’avvio e auspicando il completamento dell’investimento attraverso una collaborazione con la Regione Calabria e l’Ente Parchi Marini Regionali.

SENZA DATI SCIENTIFICI SI RISCHIA DI FARE SOLO CHIACCHIERE

È quanto annuncia il Presidente dei Costruttori Nautici dei Due Mari, Claudio Guarascio, rilanciando l’impegno dell’Associazione per il recupero del sistema lagunare. La nostra missione resta confermata: sottrarre i Laghi La Vota all’abbandono e di restituirli a una fruizione sostenibile. Adesso vogliamo contribuire concretamente a costruire le condizioni per intervenire. Prima bisogna conoscere ciò che si trova sotto la superficie dell’acqua e comprendere le caratteristiche dell’ecosistema. Senza dati scientifici si fanno soltanto chiacchiere. Noi abbiamo deciso di investire per passare ai fatti.

DRONI SUBACQUEI E ANALISI DELLE ACQUE, ECCO COSA PREVEDE LO STUDIO

La proposta tecnico-scientifica, elaborata da H4R – Human for Research, prevede una prima indagine integrata su circa 10 ettari, attraverso rilievi batimetrici, magnetometria, droni subacquei autonomi e filoguidati (AUV e ROV) e misurazioni fisico-chimiche delle acque in dieci stazioni georeferenziate. L’obiettivo è ricostruire la morfologia dei fondali, individuare eventuali anomalie e acquisire informazioni utili a orientare successivi approfondimenti e interventi.

DA OMAN BOTANIC GARDEN ANCHE DOMANICO NEL TEAM DI ESPERTI

Il programma, ancora preliminare, dovrà essere definito operativamente e affidato a professionalità specializzate. Alla sua elaborazione sta collaborando anche l’ingegnere Nilo Domanico, professionista calabrese con esperienza internazionale nella gestione di grandi progetti infrastrutturali e ambientali, tra cui l’Oman Botanic Garden, che si è detto felice di essere stato chiamato a contribuire a questo progetto di elevato spessore scientifico, tra sostenibilità ambientale e tecnologie innovative.

GESTO CONCRETO RESPONSABILITÀ SOCIALE CHE SOSTIENE LAVORO PARCHI MARINI

La decisione dei Costruttori punta ad anticipare una parte delle risorse necessarie, per consentire l’avvio del percorso scientifico senza ulteriori attese. È un ulteriore tassello che consolida l’impegno di responsabilità soiale per il territorio – sottolinea il Presidente – con il quale vogliamo sostenere il lavoro dell’Ente Parchi Marini Regionali e favorire una collaborazione con la Regione Calabria. Confidiamo nella sensibilità dell’Assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro e nell’impegno del Direttore generale dei Parchi Marini Raffaele Greco affinché, attraverso un’intesa istituzionale, si possa assicurare il completamento del finanziamento dell’intera indagine su una delle 28 Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C) di competenza dell’EPMR.

DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE ALLA RINASCITA DEI LAGHI LA VOTA

L’investimento si inserisce nel percorso già avviato dall’Associazione attraverso le campagne di pulizia delle spiagge e il sostegno ai pescatori di Gizzeria e Falerna, disponibili a contribuire alla riqualificazione del sistema lagunare. L’obiettivo rimane quello di trasformare una tutela troppo spesso soltanto formale in conservazione attiva e fruizione sostenibile, nel rispetto degli equilibri ambientali. Abbiamo sempre sostenuto che le aree protette non possono diventare teche nelle quali si custodisce l’abbandono. Per questo – conclude Guarascio – abbiamo deciso di fare la nostra parte anche economicamente. La rinascita dei Laghi La Vota deve cominciare dalla conoscenza scientifica, proseguire con gli interventi necessari e arrivare a una valorizzazione capace di generare nuove opportunità per il territorio. Ora occorre fare squadra e non perdere altro tempo.