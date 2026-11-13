Giornata Mondiale del Diabete, a Lamezia Terme informazione, prevenzione e solidarietà. Una sedia, mille attenzioni: il valore di non lasciare nessuno solo

Una sedia vuota, illuminata di blu, per raccontare tante storie. Quelle di chi ogni giorno convive con il diabete, affrontando sfide spesso silenziose, e di chi ha bisogno di sentirsi compreso, sostenuto e mai solo. È da questo gesto, semplice ma ricco di significato, che prende forma il messaggio più profondo dell’iniziativa dedicata alla Giornata Mondiale del Diabete, in programma sabato 14 novembre, alle ore 10:30, presso il Parco Peppino Impastato di Lamezia Terme.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra AVIS Comunale Lamezia Terme ODV, Leo Club Lamezia – Valle del Savuto e Lions Club Lamezia Terme – Valle del Savuto, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione, diffondere informazioni corrette e sensibilizzare la cittadinanza su una patologia che coinvolge milioni di persone e che richiede attenzione, consapevolezza e un impegno condiviso.

Il diabete, infatti, non è soltanto una condizione clinica da gestire attraverso controlli e terapie. È una realtà che accompagna quotidianamente chi ne è affetto, incidendo sulle abitudini, sulle scelte alimentari, sulla vita familiare, sociale e lavorativa. Per questo motivo, parlare di diabete significa parlare anche di ascolto, inclusione, educazione alla salute e vicinanza umana.

«Una sedia, mille attenzioni»: il simbolo di chi non deve sentirsi solo

Tra i momenti più significativi dell’iniziativa ci sarà un gesto simbolico dal forte valore umano ed emotivo: una sola sedia vuota, posizionata sul palco e illuminata da una luce blu, accompagnata da un cartello con la scritta “Una sedia, mille attenzioni”.

Quella sedia non sarà semplicemente un elemento scenografico, ma rappresenterà tutte le persone che convivono con il diabete. Sarà il simbolo di tante presenze, di tante esperienze e di altrettante battaglie quotidiane, spesso vissute lontano dagli occhi degli altri.

La sedia resterà vuota, ma il suo significato sarà tutt’altro che assente: racconterà chi affronta ogni giorno controlli, terapie, rinunce, preoccupazioni e responsabilità, ricordando a tutti quanto sia importante non lasciare nessuno solo davanti alla malattia.

La luce blu, colore simbolo della sensibilizzazione sul diabete, richiamerà l’attenzione sulla necessità di costruire una comunità più informata, attenta e solidale.

“Una sedia, mille attenzioni” vuole essere un invito a fermarsi, guardare oltre la malattia e riconoscere la persona. Perché dietro ogni diagnosi c’è una storia, dietro ogni controllo c’è una responsabilità e dietro ogni difficoltà c’è qualcuno che merita ascolto, rispetto e sostegno.

Non basta parlare di prevenzione: occorre anche creare una rete di vicinanza, nella quale nessuno debba sentirsi giudicato o affrontare da solo il proprio percorso.

Gli interventi e il contributo degli esperti

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali dell’ Avvocato Amedeo Colacino, presidente del Lions Club Lamezia Terme – Valle del Savuto, e dell’ Avvocato Rita Tulelli, socia del medesimo Club.

Seguiranno gli interventi di tre professionisti che offriranno ai partecipanti punti di vista e competenze differenti, con l’obiettivo di approfondire il tema della prevenzione e della gestione del diabete.

Interverranno:

Giuseppe Furgiuele , responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Lamezia, che approfondirà gli aspetti legati alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica.

, responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Lamezia, che approfondirà gli aspetti legati alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica. Ilaria Bonaddio , educatrice professionale sanitaria e psicomotricista funzionale, che porterà l’attenzione sulla dimensione educativa, relazionale e sul benessere della persona.

, educatrice professionale sanitaria e psicomotricista funzionale, che porterà l’attenzione sulla dimensione educativa, relazionale e sul benessere della persona. Vincenzo Gullo, dietista specializzato in Scienze della Nutrizione Umana, che affronterà il ruolo dell’alimentazione e delle corrette abitudini nutrizionali nella prevenzione e nella gestione della patologia.

A moderare l’incontro sarà Mariateresa Giuliano, vicepresidente del Leo Club Lamezia – Valle del Savuto.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre presente AVIS Lamezia, che metterà a disposizione gratuitamente uno screening della glicemia, offrendo ai cittadini un’importante occasione di controllo e sensibilizzazione.

Prevenire significa prendersi cura di sé e degli altri

La Giornata Mondiale del Diabete rappresenta un’importante occasione per ricordare che la conoscenza è uno degli strumenti più efficaci per contrastare la diffusione della malattia e favorire una diagnosi tempestiva.

Informarsi, sottoporsi ai controlli, adottare uno stile di vita equilibrato, prestare attenzione all’alimentazione e all’attività fisica sono gesti che possono fare la differenza. Allo stesso tempo, è fondamentale superare pregiudizi e disinformazione, affinché chi convive con il diabete possa sentirsi accolto e sostenuto in ogni ambito della propria vita.

L’appuntamento di Lamezia Terme vuole dunque andare oltre il tradizionale momento informativo, trasformandosi in un’occasione di partecipazione e responsabilità collettiva.

AVIS, Leo Club e Lions Club rinnovano, attraverso questa iniziativa condivisa, il valore del volontariato e dell’impegno associativo al servizio della comunità, dimostrando come la collaborazione tra realtà diverse possa generare occasioni concrete di sensibilizzazione e promozione della salute.

Perché quella sedia vuota, in realtà, sarà piena di significati. Sarà il posto di chi convive con il diabete, di chi ogni giorno trova la forza di affrontarlo e di chi, con un piccolo gesto, può contribuire a rendere il suo cammino meno difficile.

E sarà anche un posto per tutti noi: un invito a non voltarsi dall’altra parte, a informarsi, a prevenire e soprattutto a esserci.

Perché nessuno dovrebbe mai sentirsi solo davanti al diabete.

Una sedia, mille attenzioni. Una comunità, un solo grande impegno: prendersi cura delle persone.