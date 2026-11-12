“Heartwork by Lamezia Cuore 2026”, tre giornate dedicate alla cardiologia, all’innovazione e alla prevenzione. Sabato un incontro aperto a tutti

Entra nel vivo oggi, 12 novembre, presso l’Hotel Marechiaro di Gizzeria Lido, «Heartwork by Lamezia Cuore 2026», il congresso di cardiologia che riunisce professionisti sanitari e specialisti per tre giornate di formazione, aggiornamento scientifico e confronto sulle più recenti novità in ambito cardiovascolare.

Ad aprire il programma sarà la sessione dedicata agli infermieri, con avvio dei lavori alle 14:00, mentre domani e dopodomani, 13 e 14 novembre, spazio agli approfondimenti rivolti ai medici. Responsabile scientifico dell’evento è il Dr. Roberto Ceravolo, direttore dell’UOC Cardiologia-UTIC dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, insieme al Professor Sandro Gelsomino, presidente del comitato scientifico.

Tra gli elementi distintivi di questa edizione, particolare attenzione è riservata all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. Il congresso è infatti completamente paperless: niente materiale cartaceo, ma un’app dedicata attraverso la quale i partecipanti possono consultare il programma scientifico e tutte le informazioni utili. Spazio anche all’intelligenza artificiale, alle sue applicazioni in ambito sanitario e alle nuove opportunità offerte dall’innovazione digitale.

Accanto alla dimensione scientifica, il congresso guarda anche al territorio e alla cittadinanza. Il momento più significativo sarà sabato 14 novembre, a partire dalle ore 15.30, con «Mi sta a cuore – Prendiamoci un appuntamento», un incontro pubblico e gratuito, aperto a tutti, in programma all’Hotel Marechiaro.

L’iniziativa parte da un messaggio semplice ma fondamentale: il cuore non lavora da solo. Mente, corpo, emozioni, alimentazione e abitudini quotidiane contribuiscono alla nostra salute. Per questo, il pomeriggio sarà dedicato a una visione integrata del benessere, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, sfatare falsi miti e avvicinare i cittadini agli specialisti.

«Abbiamo voluto affiancare al congresso scientifico un momento dedicato alla popolazione, perché crediamo che la prevenzione debba uscire dagli ambulatori e diventare patrimonio di tutti – dichiara il dottore Ceravolo –. La salute del cuore è strettamente legata al nostro stile di vita, alla salute psicologica, all’alimentazione e alla capacità di prenderci cura di noi stessi. Con “Mi sta a cuore” vogliamo creare un’occasione di incontro e dialogo, nella quale le persone possano informarsi, chiarire i propri dubbi e confrontarsi direttamente con i professionisti. Conoscere il proprio cuore è il primo passo per averne cura».

A chiudere il pomeriggio sarà una sessione di confronto tra istituzioni, pazienti e società civile, seguita da «Chiedilo agli esperti», moderata da Anna La Rosa, giornalista e già dirigente Rai, per consentire ai presenti di rivolgere direttamente le proprie domande ai professionisti.

Perché prendersi cura del cuore significa prendersi cura della propria salute, ogni giorno.