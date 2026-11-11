Il 17 novembre a Catanzaro si discute di violenza economica nei confronti delle donne

Martedì 17 novembre, alle ore 17, nella Sala Concerti del Comune di Catanzaro, un incontro per accendere i riflettori su una forma di violenza spesso poco riconosciuta, ma profondamente incisiva nella vita delle donne: la violenza economica.

Non sempre la violenza passa attraverso la sopraffazione fisica. Può manifestarsi anche nel controllo del denaro, nella gestione unilaterale delle risorse familiari, nell’impossibilità di disporre del proprio reddito o di partecipare alle decisioni economiche. Può significare essere private della possibilità di lavorare, costruire un’autonomia o scegliere liberamente il proprio futuro.

A dare voce a questa realtà sarà anche la testimonianza diretta di una donna che ha vissuto un’esperienza di violenza economica. Un racconto che aiuterà a rendere visibili meccanismi di controllo che spesso restano confinati nella sfera privata e difficili da riconoscere persino da chi li subisce.

Al confronto parteciperanno Antonella Bertuzzi, segretaria CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia; l’avvocata Stefania Figliuzzi, presidente del CAV “Attivamente Coinvolte” APS, presidente CADIC (Coordinamento CAV e CR Calabria) e referente D.i.Re .; Giovanna Vingelli, ricercatrice di Sociologia generale all’Università della Calabria e direttrice del Centro interdipartimentale di Women’s Studies “Milly Villa”; Graziella Viscomi, magistrata. È previsto inoltre un contributo di Banca Etica.

Modererà Terri Boemi, giornalista.

L’incontro si inserisce nel percorso di iniziative promosso dal Collettivo Aurora in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’organizzazione è curata dal Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Catanzaro e da Rifondazione Comunista, con il sostegno del Collettivo Aurora. Sono previsti i saluti dei rappresentanti delle due realtà politiche.

L’obiettivo è allargare lo sguardo oltre le forme più evidenti di violenza e interrogarsi su quanto il controllo economico possa condizionare la libertà delle donne, incidendo sulle dinamiche familiari e delle relazioni. Perché l’autonomia economica non è soltanto una questione di reddito: è una condizione essenziale per poter scegliere, sottrarsi al controllo e costruire un percorso di libertà.