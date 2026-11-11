Catanzaro si unisce alla Giornata Mondiale contro il Tumore della Cervice Uterina. Il 17 novembre un convegno e incontri nelle scuole sulla prevenzione

Promuovere la cultura della prevenzione, favorire la diagnosi precoce e sensibilizzare la cittadinanza e le giovani generazioni sull’importanza della vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV). Con questi obiettivi la Giunta Comunale di Catanzaro ha approvato l’organizzazione del convegno intitolato «Prevenire il tumore della Cervice Uterina – Conoscenza, vaccinazione e diagnosi precoce», che si terrà il prossimo 17 novembre 2026 presso il Centro Polivalente per Giovani di via Fontana Vecchia.

L’iniziativa, proposta dalla Vicesindaca Giusy Iemma e dall’Assessore Nunzio Belcaro, si inserisce nel quadro delle attività promosse in occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Un’alleanza istituzionale e scientifica per la salute

Il convegno vedrà la sinergia e la collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Università Magna Graecia di Catanzaro, l’ASP di Catanzaro, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” e i Consultori familiari del territorio. Il confronto scientifico punterà a chiarire il ruolo dei genotipi di HPV ad alto rischio oncogeno (in particolare i tipi 16 e 18), l’efficacia dei programmi di screening (Pap-test ed HPV-test) e l’importanza strategica della vaccinazione come prevenzione primaria.

Percorsi di sensibilizzazione negli istituti scolastici

Accanto al convegno istituzionale, il programma prevede una campagna diffusa di informazione rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città. In collaborazione con l’ASP e i Consultori familiari, gli esperti incontreranno i ragazzi per promuovere uno stile di vita consapevole e corrette informazioni in materia di salute e prevenzione.