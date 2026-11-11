Allarme bomba nelle scuole di Catanzaro. Scrivano (UIL Scuola Calabria): “Una scuola sotto minaccia e un Governo che taglia chi la protegge”

«Oggi a Catanzaro studenti, docenti e personale ATA sono stati evacuati per un allarme bomba. Un fatto grave, che colpisce il luogo che più di ogni altro deve dare sicurezza: la scuola.

Ringrazio i dirigenti, i docenti e i collaboratori scolastici, che hanno gestito l’emergenza con lucidità e hanno messo al sicuro ogni ragazzo. Ringrazio le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la prontezza. Chi procura allarme in una scuola non fa una bravata: commette un reato contro un’intera comunità, e deve essere individuato e chiamato a risponderne.

Proprio oggi, mentre a Catanzaro si svuotavano le aule, UIL Scuola era in piazza Vidoni a Roma, insieme agli altri sindacati, a protestare contro i quasi 7.000 posti di docenti e ATA che la legge di bilancio vuole tagliare. È una coincidenza che dice tutto. Quando c’è un’emergenza, sono quelle persone a mettere in salvo i nostri figli. Ridurle significa lasciare le scuole più sole e più fragili, a partire dal Sud.

La sicurezza non si improvvisa il giorno dell’allarme. Si costruisce con il personale, le risorse e la formazione. Per questo chiediamo un tavolo urgente con la Prefettura, l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Enti locali sui protocolli di emergenza. E chiediamo al Governo di cancellare i tagli agli organici.

La scuola è un presidio di legalità. Chi prova a intimidirla, e chi la indebolisce, troverà sempre UIL Scuola Calabria al fianco del personale, degli studenti e delle famiglie».