31 dicembre e notte di Capodanno 2025-2026: servizio dimostrativo Metro FdC tra Catanzaro Lido e Catanzaro Sala

In occasione delle iniziative previste per la giornata di martedì 31 dicembre 2025 e per le celebrazioni della notte di Capodanno, anche al fine di agevolare la mobilità urbana e supportare il collegamento tra le diverse aree della città, Ferrovie della Calabria (FdC) attiverà un servizio ferroviario dimostrativo a spola “Metro FdC”.

Servizio Metro FdC – Catanzaro Lido ↔️ Catanzaro Sala

Il servizio dimostrativo sarà attivo tra le stazioni di Catanzaro Città e a Catanzaro Lido, con corse aventi cadenze correlate alla fase sperimentale di prima attivazione

• Giornata del 31 dicembre 2025

Servizio attivo dalle ore 14:35 alle ore 4:01, con frequenza differenziata.

• Prolungamento del servizio per le ore notturne , per supportare il deflusso del pubblico al termine della manifestazione.

Il servizio a spola consentirà un collegamento tra Catanzaro Città e il quartiere Lido, e dopo le 18, con il supporto delle navette di AMC, dal quartiere Sala fino a Catanzaro Lido sede degli eventi,

Informazioni all’utenza

• Il servizio è dimostrativo e sperimentale, finalizzato a testare il modello di mobilità metropolitana urbana.

• L’accesso ai treni avverrà con titolo gratuito di viaggio FdC

• Orari e dettagli operativi saranno anche comunicati attraverso i canali ufficiali di Ferrovie della Calabria e presso le stazioni interessate.