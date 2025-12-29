“Natale in corsia”: il suono delle zampogne all’Ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzaro

Domani martedì 30 dicembre l’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro ospiterà un evento speciale: gli Zampognari di Reventino di Platania animeranno i corridoi dell’ospedale con le loro melodie natalizie, regalando ai pazienti, ai medici, agli infermieri e ai parenti degli ammalati un momento di serenità, conforto e speranza.

L’iniziativa, intitolata “Natale in corsia”, nasce con l’obiettivo di trasformare l’atmosfera dell’ospedale grazie al suono avvolgente delle zampogne, simbolo di tradizione e calore natalizio. Un piccolo gesto capace di creare un legame emotivo, di infondere sorrisi e di far sentire vicinanza a chi sta affrontando momenti di difficoltà. L’evento è stato organizzato dall’A.C.M.O. Odv “Ida Ponessa”, sede di Lamezia Terme intitolata a Mimma Colosimo, in collaborazione con il Reparto di Ematologia del Presidio “Ciaccio – De Lellis” di Catanzaro.

Sono presenti nel territorio altre due sedi dell’Acmo; una a Catanzaro dedicata a Silvana Gloria e Gisella Soluri e l’altra a Vibo Valentia dedicata a Daniele Vaccaro. Nello stesso nosocomio Ciaccio De Lellis, l’Acmo ha anche un punto importante di informazione e accoglienza per gli ammalati e i loro familiari.

Ascoltare il dolce suono delle zampogne o un coro che esegue canti di Natale all’interno di un ospedale non è una novità, ma ogni volta emoziona molto. La musica rappresenta un importante supporto al percorso di cura ed infatti può aiutare a sentirsi meglio, alleviare le sofferenze e dare conforto nei momenti difficili.

Questa sinergia tra associazione e ospedale testimonia l’importanza del volontariato e della comunità nel portare un messaggio di solidarietà e speranza anche nei luoghi della cura.

Natale in corsia non è solo un momento di musica: è un invito a ricordare che, anche tra le mura dell’ospedale, lo spirito del Natale può arrivare attraverso note e sorrisi, creando un’esperienza di gioia condivisa per chi riceve e per chi offre.