Per recuperare il livello del serbatoio sarà interrotta l’erogazione idrica dal serbatoio Fondachello. Zone interessate fondachello, piano casa, viale dei Bizantini, samà, monacaro, Lucrezia della valle, via conti falluc. Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili specificando che il servizio sarà sospeso stasera dalle ore 22 alle ore 6 di domani 20 ottobre.
Interruzione erogazione idrica dal serbatoio Fondachello a Catanzaro
Articolo PrecedenteRigenerazione urbana, sviluppo economico e coesione sociale: ANCE Calabria apre il dialogo tra istituzioni, imprese e università. Seminario in Cittadella regionale venerdì 24 ottobre
Articoli Correlati