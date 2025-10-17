Il sindaco Fiorita esprime solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci: “Vile atto intimidatorio volto a minare la libertà di stampa”

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha espresso solidarietà al giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, le cui due auto di proprietà sono state distrutte dall’esplosione di un ordigno.

“Un grave e vile atto intimidatorio volto a minare la libertà di stampa quale pilastro fondamentale della nostra democrazia. Colpire un giornalista che svolge il proprio lavoro con rigore e spirito di servizio significa colpire il diritto di tutti i cittadini ad essere informati. Sigfrido Ranucci, attraverso tante coraggiose inchieste, ha contribuito in tanti anni a fare luce su verità scomode interpretando il suo ruolo senza paura. L’episodio accaduto oggi, come ogni forma di intimidazione verso chi opera al servizio dell’informazione, non deve passare sotto traccia. L’augurio è che si possa, nel più breve tempo possibile, assicurare alla giustizia i responsabili e fare in modo che una delle voci più importanti del nostro giornalismo possa continuare il proprio lavoro garantendogli serenità e protezione”.